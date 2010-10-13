-MADENCİLER ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Şili'de 2 aydan fazla yeraltında kaldıktan sonra kurtarılan ikinci madenci Mario Sepulveda Espina (39), kızıyla birlikte yaptığı açıklamada, "Hepimiz çalışmaya devam edeceğiz. Madenci yüreği işte böyle birşey" dedi. Çok mutlu olduğunu ifade eden Espina, kurtarılacakları konusunda asla umudunu yitirmeyen aile bireylerine teşekkür ederek, "Onların verdiği güç sayesinde ben hala buradayım" diye konuştu. İnsanın başına ne zaman ne geleceğinin bilinmediğinin canlı örneği olan Espina, herkese sevdikleriyle konuşmaları çağrısında bulundu. "Aşk dünyanın en güzel şeyi" ifadesini kullanan Espina, kurtarılmalarında rol alan herkese teşekkür etti. -33 MADENCİDEN 5'İ "ÖZGÜR"- Yerin yaklaşık 700 metre altında 69 gündür mahsur kalan 33 madenciden 5'i yeryüzüne çıktı. Yüzeye ilk çıkarılan 31 yaşındaki Florencio Avalos, 7 yaşındaki çocuğuna ve eşine sarıldıktan sonra onu bekleyen birkaç kişiyle daha kucaklaştı. Avalos'dan bir saat sonra Mario Sepulveda Espina (39) da "Anka Kuşu" adı verilen çelik kurtarma kapsülüyle sorunsuz bir şekilde "ışığa" kavuştu. İlk olarak eşine ve kızına sarılan, mutluluğu yüzünden okunan Espina, "Şili çok yaşa" diye bağırarak, duygularını kendisini bekleyenlerle paylaştı. Espina, "yeraltındaki evinden" getirdiği kayaları, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Madencilik Bakanı Laurence Golborne ve kurtarma görevlilerine dağıttı. Espina'dan yaklaşık bir saat sonra özgürlüğüne kavuşan 52 yaşındaki Juan Illanes, diğer iki madenci gibi önce eşine sarıldı. Yeni yaşına yerin altında giren Illanes daha sonra Pinera ve Golborne ile kucaklaştı. Şili bayrağının renklerine boyanmış kapsülle yeryüzüne çıkarılan 4. madenci Bolivyalı Carlos Mamani (23), çevresindekileri selamladı ve kendisini gözyaşlarıyla bekleyen eşiyle kucaklaştı.Günışığına kavuşan beşinci madenci 19 yaşında Jimmy Sanchez oldu. Madencilerin en genci olduğu belirtilen Sanchez'i babası karşıladı. Sanchez, diğer madenciler gibi mutluluğunu çevresiyle paylaştı. Uzun süre karanlıkta kaldıktan sonra "Aziz Lorenzo" adı verilen operasyon kapsamında tek tek yeryüzüne çıkarılan madencilerin rahatsız olmaması için ortamın fazla aydınlatılmamasına dikkat ediliyor. Madenciler yeryüzüne yaklaştığı sırada siren çalıyor. Madencileri yaklaşık 70 santimetre genişliğindeki tünelden dışarı çıkarmak için özel olarak Amerikalı bir teknisyen tarafından tasarlanan, 4 milimetre kalınlığındaki çelik kapsül, 2,5 metre uzunluğunda ve 54 santimetre çapında. 250 kilogram ağırlığındaki kurtarma kapsülünde, 3 saat süreyle yetecek oksijen ve acil durum çıkışının yanı sıra ses ve görüntü sistemi de bulunuyor. Tek tek yapılan kurtarma işlemi sırasında madenciler, eldiven, kaska monte edilen fener, güvenlik botları ve kalp atışlarını, solunumlarını, ateşlerini ve oksijen tüketimlerini ölçebilen özel giysiler giyiyor. Madenciler kapsüldeki diyafonu kullanarak kurtarma ekipleri ile haberleşebiliyor. Yeryüzüne çıkarken gözlerini kapalı tutmaları istenen madenciler özel gözlük de takıyor. Tüm madencilerin, madene yakın bir hastanede yaklaşık 2 gün müşahede altında tutulacağı belirtilirken, sağlık uzmanları, bazı madencilerin psikolojik durumlarının hassas olduğunu ve kurtarıldıktan sonra uzun süre stres yaşayabileceklerini söylüyor. Kriz anında soğukkanlılığını koruyabilen ve sağlık durumu iyi olan madencilere öncelik veriliyor. Daha sonra çıkarılacak yüksek tansiyon ve solunum sorunu olan madenciler, kapsülde sıkıntı yaşamaları durumunda, kapsülün çıkışı hızlandırılıp, bu madenciler helikopterle hastaneye götürülecek. San Jose'de 5 Ağustosta meydana gelen maden kazasından ancak 17 gün sonra madencilerin hayatta oldukları belirlenmişti. Mahsur madenciler, sığınakta kendi koydukları kurallarla günaşırı 2 kaşık ton balığı, bir yudum süt, bir parça kraker ve bir lokma şeftali yiyerek hayatta kaldı. Kurtarılan madencileri Devlet Başkanı Pinera ve Madencilik Bakanı Golborne'un yanı sıra yaklaşık 800 madenci yakını ve 2 binden fazla gazeteci karşılıyor. Kurtarma operasyonun dev ekranlardan izlendiği ülkede "bayram coşkusu" yaşanıyor. Madencilerin yeraltında geçirdiği 2 ay boyunca "yeraltındaki evlerine" gönderilen çok sayıda hediye arasında, Şili ve Real Madrid futbol takımlarının formaları ile Amerikan teknoloji üreticisi Apple'ın patronu Steve Jobs'un gönderdiği I-pod da bulunuyor. Şili'nin önemli sanayicilerinden milyarder Leonardo Farkas'ın da madencilerin ailelerine ve yakınlarına 10 bin dolar değerinde çek gönderdiği belirtiliyor. Bu arada, madencilerin yeraltındaki hikayesini kaleme almak isteyen çok sayıda yazar ve senarist sıraya girmiş bulunuyor. Madenciler ayrıca çok sayıda şirketten iş teklifi de aldı. -"İNANÇ, UMUT, DOSTLUK VE DAYANIŞMANIN DEĞERİ"- Devlet Başkanı Pinera, kurtarma operasyonunun benzersiz olduğunu söyledi. Pinera, ilk madencinin kurtarılmasından sonra yaptığı açıklamada, "Daha önce böyle bir kurtarma operasyonu denenmemişti. Madencilerin bize verdiği ders umarım hep aklımızda kalır" dedi. Şili'de 27 Şubatta meydana gelen ve 486 kişinin ölümüne, 30 milyar dolar zarara yol açan depreme atıfta bulunan Pinera, madencilerin depremzedeler gibi, "Şili'nin birleştiğinde tüm talihsizliklerin tersine çevrilebildiğini ve büyük şeylerin başarılabileceğini gösterdiğini" belirtti. Pinera, "madencilerin sınavından inancın, umudun, dostluğun ve dayanışmanın değerinin bir kez daha öğrenildiğini" söyledi. -DİĞER OĞLUNU BEKLİYOR- Kurtarılan ilk madenci Florencio Avalos'un babası Alfonso Avalos'un bekleyişi bitmedi. Diğer oğlu Renan Avalos (29) da mahsur kalan madenciler arasında yer alıyor. Madenciler arasında "en şansız" olanı Yonni Barrios. Barrios aşağıda mahsurken, eşi ve sevgilisi ilk kez bir araya geldi ve dışarı çıktığında bu meseleyle ilgilenmesi gerekecek. -MADENCİ TİCONA'NIN "YERYÜZÜNDE DOĞAN KIZI UMUT OLDU" Madencilerden Ariel Ticona'nın 14 Eylülde yeni dünyaya gelen kızına "Esperanza" (Umut) adı verildi. Ticona'nın kardeşi Cristian Ticona, "Esperanza"nın dünyaya gelmesinden çok mutlu olduklarını ve annenin durumunun iyi olduğunu belirtti. Bebeğin sezaryenle doğumu, mahsur madenci babaya izletilme umuduyla aile tarafından filme alındı.