-Madenciler bakanlık istiyor İZMİR (A.A) - 16.08.2011 - TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yıldız, Türkiye'de ulusal sanayi politikasına bağlı olarak madencilik politikası olmadığını belirterek, Madencilik Bakanlığı kurulması gerektiğini belirtti. Yıldız, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, madencilerin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de ulusal sanayi politikasına bağlı olarak madencilik politikası olmadığını, bu nedenle madencilikle ilgili çeşitli sorunlar yaşandığını kaydeden Yıldız, ''Çıkarılan madenler ihracata yönelik değil, ülke sanayisine hammadde sağlamaya yönelik değerlendirilmeli'' dedi. Yıldız, şu bilgileri verdi: ''İhracata yönelik maden çıkarılmasına devam edilmesi durumunda, öyle bir noktaya geliriz ki Türkiye'de maden tükenir. Hiçbir katma değer sağlamadan başka ülkelerden maden almak zorunda kalırsınız. Madencilik politikasında mutlaka sanayinin gereksinimi olan stratejik madenleri belirleyip, bunlara yönelik üretimler yapılmalı. Bunun için MTA'nın arama özelliğini tekrar iade edip, madencilikle ilgili aramalar yapmasını sağlamak gerekir. Türkiye'de yüzde 68 dolaylarında dışa bağımlı bir enerji anlayışı var. Ülkemizde 13 milyar ton linyit kömürümüz bulunuyor ama bundan yeterince yararlanamıyoruz. Örneğin İzmir Aliağa'da dışa bağımlı, yurtdışından kömür getirmeye yönelik bir santral oluşturulmaya çalışılıyor. Halbuki yanı başında Soma var. Soma'daki tüm santral çalıştırılmıyor. Eğer orada ek yapmak isterseniz yeterince rezerviniz var. Yine kömürlerin olduğu Adana Tufanbeyli'de aynı şekilde. Bu kömürleri devreye sokarak, yeni teknolojileri de oluşturarak, hem daha az karbondioksit salınımı sağlayıp, hem de ülkenin kendi kaynaklarını kullanmasını teşvik etmek gerekir. Tabi ki amacımız burada çevre kirliliği yaratmak değil, ama kaynak kendi kaynağımız. Dışarıya milyarca dolar vermek yerine kendi kaynaklarımızı kullanıp hem güvenilir üretimi, hem de sürekliliği sağlamış oluruz.'' Madenciliğin çevreyle ilişkilerini de değerlendiren Yıldız, sektörün sadece çevreye zarar veren ve hiç bir katma değer sağlamayan bir konuma getirilmeye çalışıldığını kaydetti. Madenciliğin yapıldığı her yerde rehabilitasyon denen doğayı yeniden kazandırma zorunluluğu olduğunu, o nedenle madencilik faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerde bölge yapısına uygun ağaç dikiminin zorunlu olduğunu bildiren Yıldız, madencilikle uğraşanların çevreyle ilgili bütün önlemleri aldığını kaydetti. Madencilikte çevre-toplum ilişkisinin mutlaka sağlanması gerektiğini ifade eden Yıldız, ''Madenlerin çevreyle uyum içerisinde üretilmesi gerekir'' dedi. Madenciliğin sorunlarının giderilmesi için Madencilik Bakanlığı kurulması gerektiğini anlatan Yıldız, ülke kaynaklarını kullanarak Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının ciddi noktaya getirilebileceğini söyledi. İş kazalarına da değinen Yıldız, madencilikte iş kazalarının ana nedenlerinden birinin denetim eksikliği olduğunu sözlerine ekledi.