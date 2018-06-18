Madenci kızı: Keşke babam bir gün önce ölseydi

Maden kazasında ölen işçilerin çocukları için kamuda istihdam sağlayan düzenlemeyi 1 gün ile kaçıran maden işçisi Mehmet Aygün’ün kızı Elif Aygün, ''Keşke babam 1 gün önce ölseydi’' diye tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda mart ayında kabul edilen tasarı ile 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasında yaşamını yitiren madencilerin çocuklarının kamu kurumlarında istihdam edilmesine olanak tanınacak. Zonguldak Gelik Maden Ocağı'nda yaşanan kazada hayatını kaybeden maden işçisi Mehmet Aygün Soma faicasından bir gün sonra yaşamını yitirdiği için çocukları bu kanundan yaralanamıyor.

Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre Türkçe öğretmenliği bölümünden mezun olan ve atama bekleyen Aygün, kazadan sonra annesi ve kardeşiyle bir başına kaldığını ifade ederek, “Babamı doğum günümde kaybettik. Her doğum günümde sevinç yerine acı yaşıyorum. 13 Mayıs’ta Soma faciası olduğunda çok büyük bir üzüntü yaşadık. 1 gün sonra, yani 14 Mayıs’ta ise Zonguldak’taki göçükte babamızı kaybettik. Acımız daha da büyüdü. Annem, kardeşim ve ben kadın başımıza kaldık. Çok zorluk çektik. Hem çalışıp hem de üniversite eğitimine devam ettim” dedi.

“Hayatını kaybeden madencilerin çocuklarına ilişkin düzenlenen istihdam tasarısını 1 günle kaçırdık” diyerek üzüntüsünü dile getiren Aygün, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: “Öyle anlatılamaz bir durumdayız ki bazen ‘Keşke babam 1 gün önce ölseydi’ diyorum kendi kendime. Bunu kendimi düşündüğüm için değil, ailemin içine düştüğü sıkıntının ne boyutta olduğunu ifade etmek için söylüyorum. Bu haktan yararlanmamız için babamın 1 gün önce mi ölmesi lazımdı?”

Zonguldak Maden Şehit Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit de düzenlemeyi olumlu bulduklarını ancak eksikler olduğunu kaydetti. Yiğit, “Yasa 2003-2014 yıllarını kapsıyor. 2003 yılı öncesinde de çok büyük maden faciaları yaşadık. 1992 yılında Kozlu’da 263 madenci hayatını kaybetti. O madencilerin yakınları halen mağduriyet içerisinde. 13 Mayıs 2014’ten sonra da maden kazaları yaşandı. Düzenlemeyi olumlu buluyoruz ancak kapsamının genişletilmesini istiyoruz” diye konuştu.