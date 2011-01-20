-MADENCİ KARTAL AĞITLARLA UĞURLANDI ÇAYCUMA (A.A) - 20.01.2011 - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'daki patlamanın ardından 8 ay sonra cesedi çıkartılan 2 madenciden Dursun Kartal'ın da cenazesi defnedildi. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan TTK'ya ait cenaze nakil aracıyla alınan Dursun Kartal'ın cenazesi, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki evinin önüne getirildi. Bayrağa sarılı tabutu evinin bahçesindeki masanın üzerine konulan Kartal'ın tabutuna sarılan eşi Gülhizar, kızı Tülay ve oğlu Turgut Kartal ağıt yaktı. Kur'an-ı Kerim okunarak helallik alınmasının ardından Turgut Kartal, babasının cenazesini madenden çıkartan işçileri yanına çağırdı. Bu sırada tabutun götürülmek istendiğini gören Gülhizar Turgut ve kızı Tülay, bir süre tabutu bırakmamak istedi. Anne Kartal, ''Ah benim canım, kıymetli canım, canım arkadaşım, 8 aydan beri bekliyorum, yanıyorum. Kıymetlim çok mutluyduk, huzurluyduk, ayrıldık canım'' diye gözyaşı döktü. Kartal'ın tabutu yakınlarının omzunda Aşağı Sarmaşık köyü Kartaloğlu Mahallesi Camisi'ne kadar taşındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, cami önüne gelerek Kartal'ın yakınlarına taziyede bulundu. Bakan Dinçer, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, CHP Genel Başkan yardımcıları İzzet Çetin ve Süheyl Batum, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Fazlı Erdoğan ve Polat Türkmen, CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ramis Muslu ile çok vatandaş katıldığı törenin ardından Kartal'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da cenaze törenine çelenk gönderdi. -BAKAN DİNÇER'İN AÇIKLAMASI- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dinçer, cenazenin defnedilmesi sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, çok fazla bir şey söylemek istemediğin belirterek, ''Çok karışık duygular içerisindeyim. Ben tekrar Dursun kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine de sabır ve sağlıklı ömürler diliyorum. Dursun Kartal'ın ailesiyle görüştüm, Engin Düzcük'ün ailesiyle fırsat olursa görüşeceğim'' dedi. Engin Düzcük'ün de evine taziye ziyaretine giden Bakan Dinçer, Düzcük'ün eşi ve babasıyla bir süre görüştü.