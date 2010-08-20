Madenci ailelerine çirkin teklif

T24- 19 madencinin yaşamını yitirdiği faciada sorumlular yargılanırken madenci yakınları, ocak sahibi ve adamlarının davalarından vazgeçmeleri için baskı yaptığını ileri sürdü. Yoksullukları yüzünden baskı altında tutulduklarını söyleyen aileler, "Bu nasıl insanlık" diye isyan etti.



Mustafakemalpaşa ilçesinde Bükköy Mandencilik’te meydana gelen grizu faciasında yakınlarını yitirenler, işletme sahibini, davalarını geri almaları için erzak teklif etmekle suçladı.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 19 kişinin öldüğü maden faciasıyla ilgili yargılamaya önceki gün Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Bükköy Madencilik İşletme Müdürü Hayrettin Çelik (47), taşeron Fahrettin Şolpan (51) ve ocak şefi Bayram Erdoğan katıldı. Haklarında, “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istenen ocak sahibi Nurullah Ercan ve tutuksuz diğer 3 sanık duruşmaya katılmadı. Mahkeme Nurullah Ercan’ın tutuklanma istemini de kabul etmeyerek duruşmayı erteledi.



‘Oğlum geri gelmeyecek’



Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan madenci yakınları, Nurullah Ercan ve adamlarının davalarından vazgeçmeleri için kendilerine baskı yaptığını iddia etti. Ölen işçilerden Şenol Kurt’un annesi Gülden Kurt, “Bize onun vereceği erzak ve para lazım değil. O para benim oğlumu geri getirmeyecek. İhmali yüzünden oğlumu mezara gönderen Nurullah Ercan’ın tutuklanmasını istiyorum. Jandarma ile giden geliyor ama imam ile giden bir daha geri dönmüyor. Bayramda ben oğlumun mezarına sarılacağım. Nurullah Ercan’ın yakınları da cezaevinde ona sarılsınlar istiyorum” diye konuştu. Yoksullukları nedeniyle sürekli baskı altında tutulduklarını anlatan anne Kurt, Ercan’ın “Para yardımı yaparım ama borç olarak veririm. Ramazan erzağı vereyim, şikâyetinizi alın” dediğini belirterek Bu nasıl insanlık” diye isyan etti.

Kazada 23 yaşındaki oğlunu kaybeden anne Güldanur Özcan ise gözyaşlarına hâkim olamadı. Tutuklanma talebinin reddedilmesini eleştiren Özcan, “Bak ramazan geliyor benim içtiğim sular boğazımdan geçmiyor. Bayram geliyor ben kime yavrum diyeceğim. Mezar taşına sarılacağım ben yavrumun” dedi.