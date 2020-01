Madenci aileleri için konut projesi: 301 Evler!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Soma’daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin aileleri için 301 konut yapılacağını belirterek “301 Evler gibi bir şey düşünüyoruz. Tapularını eşlerine teslim edeceğiz. Bu evler kendilerinin olacak. İstediklerini yapabilirler” dedi.

Star gazetesine konuşan Ayşenur İslam, devlet elinin artık Soma’daki vatandaşın yanında olacağını söyleyerek, ‘şehit maaşı’ dışında Başbakan Erdoğan ’ın, “yaşamını yitiren madenci ailelerine verilmek üzere 301 konut yapılması talimatını verdiğini” açıklayarak şöyle devam etti:

301 evler adıyla konut projesi

“İlk planda şehit ailesine bir konut yapmayı planlıyoruz. Bu konutların 301’ini bir arada yapabiliriz veya şu anki konutlarını yenileyebiliriz. Şimdilik bunlar plan aşamasında görüşülüyor. Ama konut işi kesinleşti. Şu anda nerede yapabiliriz bunu araştırıyoruz. Bunlar temin edildikten sonra konut problemlerini tamamen ortadan kaldırmış olacağız. 301 Evler gibi bir şey düşünüyoruz. Tapularını eşlerine teslim edeceğiz. Bu evler kendilerinin olacak. İstediklerini yapabilirler.”

Yaşamını yitirenlerin ailelerine tazminat da vermeyi planladıklarını belirten Bakan İslam, “Önemli ölçüde bu ailelere tazminat vereceğiz. Hem devlet olarak biz tazminat vereceğiz hem de çalıştıkları şirketten tazminat alacaklar. Ne kadar alacakları konusunda çalışmalar sürüyor. Maalesef kesinleşmeden bir şey söylemek doğru değil” dedi.

İslam, maden faciası sonrası 217 aileye ölüm aylığı bağlanmasıyla ilgili sürecin başladığını da belirterek “Geri kalan az sayıdaki aileye de bu hafta içerisinde ulaşılacak. Onlara ulaşılamama sebebi ailelerin belirttikleri adreste bulunmuyor olmaları. 30 kadar ailenin sürekli takip edilmesi gerekiyor” dedi. İslam, faciada can veren 301 işçinin evine gidildiğini belirterek şunları söyledi: “İlk etapta acil desteğe ihtiyaç olur düşüncesiyle o destek sağlandı maddi ve manevi anlamda. Bu haftadan itibaren tekrar çalışma gruplarımız şehit ailelerimizin evlerine ziyarette bulunacak. Bu defa ailelerin hayatını idame ettirebilmesi için ne ihtiyacı olduğunu biraz daha detaylı şekilde tespit etmeye bölgenin tablosunu çıkarmaya çalışacağız.”

Hesap sorulmasını istiyorlar

Uzmanların aileleri biraz kendi haline bırakılmaları gerektiği uyarısı yaptığını kaydeden İslam, ayni yardıma ihtiyaç olmadığını, yardımcı olmak sivil toplum kuruluşlarının da kendilerine başvurmalarını istedi. Madenci ailelerinin her zaman yanlarını olacaklarını kaydeden İslam, şöyle konuştu: “Kendimi açıkçası babasız kalmış 400’den fazla çocuğumuzun ikinci annesi gibi hissediyorum. Eşini çok genç yaşta kaybetmiş insanlarımızın bir kardeşi gibi hissediyorum. Evlatlarını çok genç yaşta toprağa veren anne babalarının bir başka evladı gibi hissediyorum kendimi. Çok ciddi bir talepleri var. ‘Başımıza gelenin müsebbibini bulun ve facianın sebebi her neyse, sonu nereye giderse gitsin, her kimse o bunun cezasını ödesin’ diyorlar.”