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Yaşam

Madenci aileler için yapılan konutlar sahiplerini buldu

"Bir daha bu acılar yaşanmasın"

22 Ekim 2016 20:48

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçinin yakınları için yaptırılan konutlar, çekilen kura ile sahiplerini buldu.

DHA'nın haberine göre, Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihindeki maden faciasında şehit olanların aileleri için Doğuş Holding tarafından Turgutalp Altıntepe Mevkii'nde yaptırılan konutların sahiplerinin belirlenmesi için Soma Gündüz Beder Kültür Salonu'nda kura çekildi. 3+1 ve 118 metrekarelik 301 konutun kura çekimi için düzenlenen törene Soma 2'nci Noteri Kemal Soybakır, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden Ayla Üsttemur ve Güray Karakaya ile faciada ölen madenci eşleri ve yakınları katıldı. Maden faciasında ölen madencilerin adları okunarak mirasçıların isimleri Noter yetkilileri tarafından kayıt altına alındı. Soma 2'nci Noteri Kemal Soybakır önce madenci adlarının bulunduğu havuzdan, ardından konutların numaralarına ait topların bulunduğu havuzdan birer top çekerek eşleştirdi.


"Bir daha bu acılar yaşanmasın"



Maden faciasında ölen 301 madenciden biri olan Zabit Ataş'ın babası Muzaffer Ataş "Bizim yaşadığımız acıyı Allah kimseye yaşatmasın. Vaatler yerine geldi, ama içimiz rahat değil. Ne olacağımız yarına kadar belli değil. Soma faciası gibi Ermenek'te de oldu bu tür olaylar. Bir daha bu acılar yaşanmasın" dedi.

Ali Yüksel'in eşi 2 çocuk annesi Ergül Yüksel ise, "Birçok söz verildi ve birçoğunun arkasında duruldu. Yaklaşık iki senedir binaların yapımı için uğraşıyorlar. Doğuş Holding'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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