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72 yılda maden ocaklarında 799 kişi metan gazından öldü

TTK maden ocaklarında metan gazından 72 yılda 799 kişi yaşamını yitirdi

14 Ocak 2013 19:02

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocaklarında son 72 yılda metan gazından kaynaklanan patlama, tutuşma, degaj, boğulma ve göçüklerde, 799 kişi yaşamını yitirdi.

Kömür madenlerindeki galerilerdeki metan gazının belirli şartlar oluştuğunda patlaması durumunda, ortamın genişliğine göre sıcaklık 1850-2650 santigrat dereceye ulaşabiliyor.

Metan gazının infilakıyla 1983'te 113 ve 1992'de 263 işçinin hayatını kaybettiği kurum ocaklarında, gazın patlaması sonucu 1941'den itibaren toplam 720 kişi öldü, 453 kişi yaralandı.

Söz konusu tarihten itibaren metan gazının tutuşması nedeniyle ise madencilerden 31'i öldü, 140'ı yaralandı. Degaj sonucu 40'ı öldü, 23'ü yaralandı. Boğulma ve göçükten dolayı da 8'i öldü, 13'ü hastanelere kaldırıldı.

Metan gazı degajından 40 kişinin hayatını kaybettiği maden ocaklarında, en fazla ölüm 8 kişiyle 6 gün önce gerçekleşen iş kazasında yaşandı. (tımetürk.com)

 

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