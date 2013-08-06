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Maden ocaklarında gaz detektörü kullanılacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu, maden ocaklarında kullanılmak üzere ihaleyle 175 alarmlı metan dedektörü alacak

06 Ağustos 2013 15:08

Üzülmez, Armutçuk, Kozlu, Karadon ve Amasra müessese müdürlüklerine bağlı maden ocaklarının baca, taban, lağım ve galeri arınlarında asılı vaziyette kullanılmak üzere ihale usulüyle satın alınacak dedektörler için teklifler 11 Eylül'e kadar kabul edilecek.

İhale şartnamesine göre dedektörler, basınç, ısı, toz, nem ve diğer gazlar ile sarsıntılardan etkilenmeyecek, sensör ömrü en az 1 yıl olacak.

Yaptığı ölçümleri hafızasına kaydetme özelliği bulunan cihazların her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 12 ay garanti edilmesi gerekiyor.

Metan dedektörlerinden Üzülmez ve Armutçuk'a yirmişer, Kozlu'ya 45, Karadon'a 80 ve Amasra'ya 10 olmak üzere 175 adet alınacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)  maden ocaklarında, kömür üretimi sırasında ortaya çıkan metan gazının olası iş kazalarına sebebiyet vermemesi için dedektörlerle miktarının tespit edilmesi önem taşıyor.

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