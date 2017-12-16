Maden ocağındaki kazada işçi öldü

Serkan ÖZDEMİR/SOMA(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Soma ilçesindeki özel bir şirkete ait kömür ocağında çalışan 40 yaşındaki Muslettin Yılmaz, taksimat demirinin çarpması sonucu öldü.

Özel bir firmaya ait Eynez Maden Ocağı\'nda çalışan maden işçisi Muslettin Yılmaz, bu sabah, vinçle kaldırılan yaklaşık 5 ton ağırlığındaki taksimat demirinin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından ambulansla Soma Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yılmaz, kurtarılamadı. Jandarma, soruşturma başlattı.