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Maden ocağında istinat duvarı çöktü

Ermenek'te 18 işçinin mahsur kaldığı maden ocağında desandre girişine yaklaşık 5 metre uzaklıktaki istinat duvarı çöktü

23 Kasım 2014 11:44

Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde 18 işçinin mahsur kaldığı maden ocağında desandre girişine yaklaşık 5 metre uzaklıktaki istinat duvarı çöktü.

Ermenek İlçesi Pamuklu Köyü Cenne Mevkii'nde Has Şekerler Madenciliğe ait ocakta 10 işçiyi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

SoL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, ocağın desandre girişine yaklaşık 5 metre uzaklıktaki istinat duvarı akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada çöküntünün meydana geldiği alanda elektrik kesinti olurken, ocaktaki su tahliyesinde kullanılan borular aşağı savruldu. Çöküntü nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına kısa süre ara verildi. MEDAŞ işçilerinin yaptığı çalışma sonucu elektrikler yeniden verilmeye başlandı. Karaman Valiliği, olayda herhangi yaralı ve can kaybı olmadığını bildirdi.

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