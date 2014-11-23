Maden ocağında istinat duvarı çöktü

Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde 18 işçinin mahsur kaldığı maden ocağında desandre girişine yaklaşık 5 metre uzaklıktaki istinat duvarı çöktü.

Ermenek İlçesi Pamuklu Köyü Cenne Mevkii'nde Has Şekerler Madenciliğe ait ocakta 10 işçiyi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

SoL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, ocağın desandre girişine yaklaşık 5 metre uzaklıktaki istinat duvarı akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada çöküntünün meydana geldiği alanda elektrik kesinti olurken, ocaktaki su tahliyesinde kullanılan borular aşağı savruldu. Çöküntü nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına kısa süre ara verildi. MEDAŞ işçilerinin yaptığı çalışma sonucu elektrikler yeniden verilmeye başlandı. Karaman Valiliği, olayda herhangi yaralı ve can kaybı olmadığını bildirdi.