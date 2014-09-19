Maden ocağında işçi öldü, patron Erdoğan'ın sözlerini referans gösterdi

Bartın’ın Amasra İlçesi’nde Hattat Holding’e ait bir maden ocağında yaşanan kazada 1 Çinli işçi hayatını kaybetti. Kazadan sonra açıklama yapan madenin sahibi Mehmet Hattat olaya çok üzüldüğünü söyleyerek, "Maalesef böyle bir kaza yaşandı. Sayın reis-i cumhurumuzun söylediği gibi bu işin fıtratında kaza var" diye konuştu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tarlaağzı mevkiinde faaliyet gösteren özel şirkete ait kömür ocağında meydana geldi. Maden ocağında Çinli işçilerin hazırlık işlerini yürüttüğü bölgede yan taraftaki kömür yağınlarının çökmesi sonucu göçük oluştu. İşçilerden 2'si, kömür yığınlarının altında kaldı. İşçiler, mesai arkadaşlarının çalışması sonucu göçükten kurtarılarak ocaktan çıkarıldı. Ancak işçilerden birisi hayatını kaybetti. Diğer işçi ise ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sadece galeri açılıyor

Hürriyet'ten Can Mumay'ın haberine göre, kazayla ilgili olarak konuşan Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat, madende mahsur kalan hiçbir işçinin olmadığını belirterek, “Biz madenimizde 220 Çinli işçi çalıştırıyoruz. Çinliler bu işten anlıyor. Maalesef böyle bir kaza yaşandı. Mercedes araba kullansanız da kaza oluyor Fiat araba kullansanızda… Maalesef Reis-i Cumhurumuzun söylediği gibi bu işin fıtratında kaza var. Trafik kazaları da fazla oluyor” diye konuştu. Hattat’ın verdiği bilgilere göre Bartın’daki madende henüz kömür çıkarılmıyor sadece kömür galerileri açılıyor.