Maden ocağı yapılmak istenen Akbelen ormanında direniş 15. gününde

Muğla’nın Milas ilçesinde 740 dönümlük Akbelen Ormanı'nda termik santral için kömür arama faaliyeti nedeniyle ağaç kesimine karşı çıkan İkizköylülerin başlattıkları nöbet sürüyor. Direniş 15. gününde

Muğla Milas’a bağlı İkizköy sakinlerinin, Akbelen ormanında ağaçların maden ocağı için kesilmesini engellemek amacıyla başlattığı çadır eylemi, 15. gününe girdi.

Doğa koruyucularına her yaştan onlarca çevreci ve STK destek verirken Türkiye genelinde süren orman yangınlarına karşı duyarlı olunması istendi. Sosyal medya üzerinden de kampanya başlatan doğaseverler, “Alanda sigara, semaver, tüp kullanmayalım. Ağaçların kesilmesine izin vermeyeceğimiz gibi yanmasına da izin vermeyelim” dedi.

TIKLAYIN - Akbelen'de köylülerin talebi kabul edildi; keşif ertelendi, bilirkişi heyetine yeni uzmanlar atandı, nöbet eylemi sürecek