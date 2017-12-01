Maden ocağı için 107 bin ağacın kesileceği iddiası Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis (PM) Üyesi Sezgin Tanrıkulu, üçüncü havalimanının karayolu ulaşımının Kuzey Marmara Otoyolu ve üçüncü köprü ile sağlanacağı ve maden ocağı için 107 bin ağacın kesileceği iddiasını Başbakan Binali Yıldırım'a sordu. Tanrıkulu, "107 bin ağacın kesilmemesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekli değişikliklerin yapılması yönünde çalışmalar yapacak mıdır?" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kuzey Ormanları Savunması’nın (KOS) Raporuna göre toplam alanın 6 bin 172 hektarı ormanlık bir alan olduğu, projeye göre 3. havalimanının karayolu ulaşımının Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. köprü ile sağlanacağı ve maden ocağı için 107 bin ağacın kesilecek.

Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

Üçüncü Havalimanı Projesi 2009’da yürürlüğe giren Çevre Düzeni Planı’nda yer almış olup, bu planda, şu anda havalimanının yapıldığı Kuzey Ormanları sahası dokunulmaz olarak belirlenirken, havalimanı projesinin plana aykırı olarak uygulamaya konulduğu haberleri basına yansımıştır.

Açılışı Ekim 2018 olarak açıklanan ve 7 bin 650 metrekarelik alana yayılan ve Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan 3. havalimanının tüm bağlantıları ile beraber maliyetinin yaklaşık 10,2 milyar Euro olduğu ifade edilirken, ikinci yolsuzluk operasyonunda ihaleyi kazanan firmaların sahiplerinin mallarına koyulan tedbir kararı dönemin Maliye Bakanının açıklamaları akabinde 14 Ocak 2014 tarihinde kaldırılmıştı.

Bu bağlamda;

1. 2009 tarihli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda üçüncü havaalanı için belirlenen yer Silivri-Gazitepe arası bölgeyken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından planın yok sayılmasının izahı nedir?

2. Projenin yerinin Kuzey Ormanları sınırları içindeki Arnavutköy-Göktürk-Çatalca kavşağında Akpınar ve Yeniköy mahalleleri arası olarak belirlenmesinin gerekçeleri nedir?

3. Kuzey Ormanları Savunması’nın (KOS) Raporuna göre toplam alanın 6 bin 172 hektarı ormanlık bir alan olduğu, projeye göre 3. Havalimanının karayolu ulaşımının Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Köprü ile sağlanacağı ve maden ocağı için 107 bin ağacın kesileceği iddiası doğru mudur?

4. Işıklar köyü yakınlarında havalimanı inşaatına malzeme üretmek için 24 hektarlık (yaklaşık 20 futbol sahası) bir arazi için “Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararı aldırıldığı, ilgili şirketin 24 hektarlık alanın yetmediği gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 99,26 hektarlık (80 futbol sahası) alan için kapasite artışı başvurusu yaptığı, Bakanlığın 13 Kasım 2017’de “ÇED olumlu” raporu verdiği taş ocağında patlatma ve açık işletme yöntemi kullanılacağı, ayrıca tesis sayısının da dörde çıkarılacağı ve bölgede bu tesisler için 107 bin ağaç kesileceği iddiaları doğru mudur?

5. İddialar ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kamuoyuna açıklama yapacak mıdır?

6. 107 bin ağacın kesilmemesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekli değişikliklerin yapılması yönünde çalışmalar yapacak mıdır?

7. Ornitologlar Kuzey Ormanları içinde en az 200 tür görüldüğünü belirtirken, en önemli kuş göç yollarından birinin üzerine yapılacak havalimanından kalkış ve inişler sırasında uçakların kuş sürülerine girerek kaza yapma ihtimalinin de birçok kez dile getirildiği göz önüne alındığında, doğaya verilen bu büyük zarar ile ilgili AKP Hükümeti'nin tasarrufu ne olacaktır?