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Dünya

MADEN KAZASI ŞİLİ HALKINI KENETLEDİ LİZBON (A.A)

17 Ekim 2010 00:35

-MADEN KAZASI ŞİLİ HALKINI KENETLEDİ LİZBON (A.A) - 16.10.2010 - Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 5 Ağustosta San Jose'de meydana gelen maden kazasının halkı "daha bağlı ve daha güçlü" hale getirdiğini söyledi. Avrupa turuna çıkan Pinera, Lizbon'da gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın, daha değerli hissettirerek, halkı daha da bağlı ve güçlü hale getirdiğini belirtti. Pinera, madencilerin güvenliğinin daha iyi sağlanması için ileride iş yasasında reform yapılması gerektiğini de söyledi. Şili Devlet Başkanı, "Kimse bu tür kazaların asla meydana gelmeyeceğini garanti edemez ancak şunu garanti edebilirim, güvenlik koşullarının kötü olduğu, 5 Ağustostaki kazanın meydana geldiği maden gibileri artık işletilmeyecek" dedi.

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