Maden işçisi, torba yasa tasarısını protesto edecek

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, torba yasa tasarısında Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nun (TTK) özelleştirilmesinin önünü açan maddenin geri çekilmesi için yarın maden işçileriyle birlikte basın açıklaması yapacaklarını söyledi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü maden ocağında işçileri ziyaret etti. Genel Başkan Demirci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen torba yasa tasarısının \'TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir\' şeklindeki 58\'inci maddesiyle ilgili işçilere bilgi verdi. Demirci, yarın saat 16.30\'da Madenci Anıtı önünde basın açıklaması yaparak söz konusu maddenin geri çekilmesini isteyeceklerini söyledi. TTK\'nın özelleştirilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Demirci, şöyle dedi:

\"Gözler Zonguldak’ta ve bizim üzerimizde. Madde TBMM Genel Kurulu’na geldiğinde farklı eylemlerimiz olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. TTK\'nın bir çakıl taşının dahi özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü özelleştirme ölüm demektir. Bu yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir. Eğer hükümet bu sese kulak vermezse madenciler ve bölge halkı olarak tek yürek, tek ses meydanlarda olacağız.\"

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise mücadelelerinin hiçbir şekilde siyasi, ideolojik ve şahsi olmadığını söyledi. Maden işçisinin ekmeğine sahip çıktığını söyleyen Mutlu, \"Biz, Zonguldak’ın kaderiyle baş başa bırakılmamasını, Zonguldak’ta rödovanslı sistemin daha meşru hale getirdiği kaçak ocaklardaki 15 yaşındaki delikanlılarımız hastane önlerine atılmasın, o delikanlılarımızın cansız bedenleri yollara atılıp \'üzerinden araba geçti\' diye söylenmesin, böyle gösterilmesin diye bu mücadeleyi veriyoruz. Bu Genel Maden İşçileri Sendikası’nın sesi değil, bu ses Zonguldak’ın sesi. Birlikte mücadele edelim, çocuklarımıza birlikte aydınlık bir gelecek bırakalım. Her zaman mücadeleye hazır olmak zorundayız. Bizi yok etmek isteyenler, bizim çocuklarımızın geleceğini sömürmek isteyenler boş durmuyor. Biz de boş durmamalıyız. Bu mücadele hepimizin ekmek mücadelesi, hepimizin gelecek mücadelesidir\" dedi.



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