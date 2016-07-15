Maden işçileri hükümete seslendi: Özelleştirmeye izin vermeyeceğiz

Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan maden işçileri, kurumun özelleştirmek istendiği iddiaları nedeniyle protestoda bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) öncülüğünde düzenlenen yürüyüş öncesinde, sendika önünde toplanan 2 bini aşkın madencinin yanı sıra bazı siyasi

parti ve sivil toplum kuruluşu üyeleri bir süre sloganlar attı. Bazı işçilerin madenci kıyafeti ve baretleriyle yer aldığı eyleme katılanlar, ellerindeki dövizlerle kent merkezindeki Madenci Anıtı önüne kadar yürüdü.

"1990'da 1994'te nasıl 'dur' dediysek, bugün de engel oluruz"

hürriyet'in haberine göre; GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, burada yaptığı konuşmada, TTK'ya yönelik özelleştirme iddialarının olduğunu söyledi.



TTK'daki özelleştirilme girişimlerinden vazgeçildiği resmen açıklanıncaya kadar eylem ve etkinliklerini sürdüreceklerini belirten Demirci, "Son nefesimize kadar, bir tek arkadaşımız daha ayakta kalsa bu mücadele maden işçilerimiz ve halkımızla birlikte devam edecektir. Biz madenciler ve Zonguldak halkı olarak 1990 ve 1994'te tek yürek ve tek ses olarak bu yanlışa nasıl 'dur' dediysek bugün de buna engele olacağız. Biz, Zonguldak gerçeğini hep birlikte anlatmaya devam edeceğiz. Sesimizi, bu çığlığımızı buradan, yer üstünden duymazlarsa, yer altından 8 şiddetinde deprem gibi duyurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Son nefesimize kadar mücadelemizi vereceğiz"

Demirci, havzada 100-150 yıl demir-çelik sektörünü ve sanayisini güvencede tutacak taş kömürü rezervi olduğuna işaret ederek, "Başka yerde yok. Biz madenciler ve bölge insanı, özelleştirmenin 'ölüm' demek olduğunu gördük. Biz her gün ölümü yaşayanlardanız ve helalleşenlerdeniz. Biz yerin yüzlerce metre altında kendimizi önce Allah'a sonra arkadaşlarımıza emanet ederiz. Son nefesimize kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Daha sonra GMİS Genel Başkanı Demirci, sendika yönetim kurulu üyeleri, madenciler, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, Zonguldak Valiliği önüne kadar yürüdü.

Polisin geniş güvenliği önlemi aldığı yürüyüşün ardından işçiler dağıldı.