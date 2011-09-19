-Maden işçileri açlık grevinde TİRAN (A.A) - 19.09.2011 - Arnavutluk'un Başkenti Tiran'ın 40 kilometre kuzeyindeki Bulgiza krom maden ocağı işçileri yine açlık grevine başladı. Maaşlarının artırılması ve çalışma şartlarının düzeltilmesi amacıyla geçen ay da toplam 27 gün açlık grevi yapan işçiler, maden ocağını işleten Avusturya şirketi ACR yöneticilerin verdiği sözler üzerine açlık grevine son vermişlerdi. Verilen sözlerin tam olarak yerine getirilmediğini söyleyen işçileri temsilen 10 kişi, bugün tekrar açlık grevine başladı. Grevdeki işçiler, diğer taleplerinin yanında maden ocağı müdürünün görevden uzaklaştırılmasını da istiyorlar. Açlık grevinin tekrar başlaması üzerine polis maden ocağında geniş güvenlik önlemleri aldı. Toplam 700 işçinin çalıştığı maden ocağında bugün kimse işbaşı yapmadı. Açlık grevindeki arkadaşlarını desteklediklerini belirten işçiler sendikanın organizasyonunda protesto gösterilerine de hazırlanıyor.