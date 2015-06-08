Maden faciasının yaşandığı Soma'da en çok oyu hangi parti aldı?

13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan maden faciasının yaşandığı Soma'da, milletvekili genel seçiminde en çok oyu yüzde 39.87 ile AKP aldı. Manisa'nın Soma ilçesinde 257 sandıkta kayıtlı 77 bin 355 seçmenden 69 bin 840'ı oy kullandı. 68 bin 290 oyun geçerli olduğu sayım sonucunda, en çok oyu alan parti, yüzde 39.87' ile AKP oldu. AKP’yi yüzde 27.46 ile CHP izledi. Oyların yüzde 25.4'ünü MHP, yüzde 2.78'ini Saadet Partisi aldı.

Son genel seçimlerdeki tablo

AKP, Soma'da 2011'deki genel seçimlerde de yüzde 52.81 ile birinci parti olmuştu. CHP yüzde 28.13 oy alırken, MHP yüzde 13.20'de kalmıştı. 2014 yerel seçimlerinde ise AKP yüzde 43.3, MHP yüzde 28.7, CHP 22.3 oy almıştı.