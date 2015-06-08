T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maden faciasının yaşandığı Soma'da en çok oyu hangi parti aldı?

Soma'da en çok oyu alan parti, yüzde 39.87' ile AKP oldu. AKP’yi yüzde 27.46 ile CHP izledi. Oyların yüzde 25.4'ünü MHP, yüzde 2.78'ini Saadet Partisi aldı

08 Haziran 2015 02:16

13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan maden faciasının yaşandığı Soma'da, milletvekili genel seçiminde en çok oyu yüzde 39.87 ile AKP aldı. Manisa'nın Soma ilçesinde 257 sandıkta kayıtlı 77 bin 355 seçmenden 69 bin 840'ı oy kullandı. 68 bin 290 oyun geçerli olduğu sayım sonucunda, en çok oyu alan parti, yüzde 39.87' ile AKP oldu. AKP’yi yüzde 27.46 ile CHP izledi. Oyların yüzde 25.4'ünü MHP, yüzde 2.78'ini Saadet Partisi aldı.

 

Son genel seçimlerdeki tablo

 

AKP, Soma'da 2011'deki genel seçimlerde de yüzde 52.81 ile birinci parti olmuştu. CHP yüzde 28.13 oy alırken, MHP yüzde 13.20'de kalmıştı. 2014 yerel seçimlerinde ise AKP yüzde 43.3, MHP yüzde 28.7, CHP 22.3 oy almıştı.

ETİKETLER

somamaden faciasıseçimhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24