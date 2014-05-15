Maden faciası dünyada birinci haber

Bazı haberlerde, CHP'nin Soma'daki maden kazalarıyla ilgili verdiği önergeye, protestolara ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine dikkat çekilerek, siyasi bir kavganın ateşlendiği belirtildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, ana haber bülteninde ilk haber olarak verdiği Soma faciası ile ilgili AKP hükümetin protesto edildiğini söyledi.

BBC, son olarak 274 olarak açıklanan ölü sayısının giderek artması ile ülke tarihinin en büyük maden faciasının yaşandığını ve Soma'daki maden kazasının ardından ilçeye gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın protesto edildiğini aktardı.

Protestocuların AKP Soma İlçe Teşkilatı binasına saldırdığını ve İstanbul ve Ankara'da da hükümet karşıtı protestoların düzenlendiğini yazan BBC, Ankara'da 800'e yakın protestocunun üniversiteden Enerji Bakanlığı'na yürüdüğünü duyurdu.



Hükümete kızgınlık



İngiliz Sky haber televizyonu da geniş yer verdiği Soma'daki maden faciası haberinde 274'e yükselen ölü sayısının yanı sıra 100'den fazla kişinin de kurtarılmayı beklediğini aktardı.

Sky News, ölü sayısının artmasıyla hükümet aleyhine protestoların da düzenlendiğini kalabalıktaki birçok insanın hükümete kızgınlığını gösterdiğini ifade etti.



En büyük kaza



İngiliz Guardian gazetesi, üç günlük ulusal yas ilan edilen Türkiye'de facianın ardından ölü sayısının giderek arttığını yazdı.

Independent gazetesi ise ölü sayısının 274' yükselmesi ile Soma'daki facianın ülkenin en büyük maden kazası olduğuna vurgu yaptı.

Gazete, halen siyasi tansiyonun yüksek olduğu Türkiye'de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte hükümet aleyhine protestoların düzenlendiğini Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın madeni ziyareti sırasında da halk arasında gerginliğin yaşandığını yazdı.



CHP'nin önergesi



Financial Times gazetesi, CHP'nin iki hafta önce Soma'daki maden kazaları ile ilgili TBMM'ye verdiği önergenin reddedildiği haberinin bu felaket ile birlikte siyasi bir kavgayı ateşlediğine dikkat çekti.

Amerika'da yayınlanan Wall Street Journal gazetesi de kazanın, Türkiye'nin halk sağlığı ve güvenliği kayıtlarının korkunç yüzünü ortaya çıkarmasının yanında, ülkenin ilk başkanlık seçimlerine üç ay gibi kısa bir zaman kala hükümete karşı öfkeyi şiddetlendirdiğini ileri sürdü.



Protestolar



ABD'Lİ New York Times gazetesi, 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarının ise facianın nedenini bilmek isterken ülke genelinde de protestoların düzenlendiğini yazdı.

Amerikan Fox televizyonu madencilerin hayatını kaybettiği Soma'da protestoların düzenlendiğini duyurdu.

Fox News, Başbakan'ın Soma'yı ziyareti sırasında protesto edildiğini ve protestocu bir grubun madenin işletmeciliğini yapan Soma Holding'in İstanbul'daki merkez binası önünde toplandıklarını aktardı.