"Madem hükümet OHAL'i patronlar için ilan etti, biz de kendimiz için grev ilan edelim"

MESS grup sözleşmesinde ara bulucu süreci geride kaldı, MESS yüzde 3.2’lik zam teklifini yüzde 6.4’e çıkardı. Türk Metal de önce kent meydanlarında kitlesel açıklamalar, ardından da fabrikalarda 5 dakika donma eylemi yaptı.

Daha ileri, üretime etki edecek eylem kararları alınmasını isteyen Kocaeli’deki Çelik Halat, Kalibre Boru ve Federal Mogul işçileri, OHAL’e sığınan sendikacıları uyarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “OHAL’i patronlar için ilan ettik” sözlerini hatırlatan işçiler, “Madem ki hükümet OHAL’i işverenlerin hakkı için ilan etti, o zaman grevi de biz kendimiz için ilan edelim” diyor.

Evrensel'den Ebru Yiğit'in haberine göre, Türk Metal Başkanlar Kurulundan çıkan açıklamanın işçilerin beklentisini karşılamadığını belirten bir Çelik Halat işçisi, işçilerin daha kararlı eylemler istediğini dile getirdi. Çelik Halat’ta 5 dakikalık durma eyleminin gerçekleşmediğini ifade eden işçi, “Halbuki sendika örgütlü olduğu her fabrikada bunu başarabilmeliydi. Fabrikada herkeste gergin bir bekleyiş var. Eğer bu sözleşme süreci istediğimiz gibi sonlanmazsa sendikanın bu fabrikada kalmayacağını, anında istifa edeceğimizi temsilcilere çok defa söyledik. Sendika eğer temsiliyet istiyorsa temsilcimiz gibi hakkımızı savunsun” dedi.

"Bu rakamı vermek işçiyle dalga geçmektir"

Sözleşme sürecine dair fabrikalarında iki farklı eğilimin olduğunu vurgulayan Federal Mogul işçisi ise şunları söyledi: “Fabrikamızda bir kesim bu sözleşme sürecinin bir inandırıcılığının olmadığını, işverenle sendikanın iş buraya gelmeden anlaştığını söylüyor. Bir kesim ise metal grevinden sonra artık sendikanın buna cesaret edemeyeceğini dile getiriyor. Genel olarak bir umutsuzluk hakim fakat bu umutsuzluk başka türlü bir cesaret yaratıyor bizde.”

Asgari ücrete yüzde 14’lük bir zam geldiğini hatırlatan işçi, “MESS ikinci teklifini yüzde 6.4 olarak açıklayınca biz sadece güldük, çünkü bu bizimle dalga geçmektir. Ama onlara bunu hissettiren de bizim bu zamana kadar işveren karşısında örgütsüz oluşumuzdur. Patronlar ‘Yüzde 6.4 de versek çalışmak zorundalar’ diye düşünüyor ama biz burada ortalama 2 bin lira ücret alıyoruz. Buradan çıkıp nereye girsek bu parayı alacaksak o zaman neden bu ağır iş kolunda çalışmaya devam edelim” dedi.

"Bu sorun grevsiz çözülmez"

Kocaeli’de yapılan eyleme katıldığını söyleyen işçi, “Eyleme katıldık fakat orada attığımız sloganlarda tek bir şey vardı: Grev istiyoruz. ‘Bu işler sokaklarda basın açıklamasıyla olmayacak. Bu iş anca grevle çözülür’ dedik. 16 senedir aynı fabrikada çalışıyorum. Biz sendikaların da temsilcilerin de neler yaptığını ve neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. O yüzden artık hak kayıplarına karşı sabrımız kalmadı. En basit örneği, fabrikada yangın çıktı. 3 gün işe gitmedik, ücretli izin olacağına bizim yıllık izinlerimizden kesildi. Şube başkanı geldi sorduk niye böyle oldu diye. İşveren zarar etti dedi. Kardeşim bu memlekette işçinin zarar etmesi ne olacak peki? Sen sendikasın, işçi sendikasısın, işverenin değil işçinin zararını düşüneceksin. Buradan sizin aracılığınızla bir kez daha söylüyoruz açlık sınırının altında yaşayan metal işçisi patronun yüzde 6’lık zammına karşı sendikaya grev çağrısı yapıyor. Bu iş grev olmadan çözülmeyecek, biz hakkımızı üretimi durdurmadan alamayacağız. Bunu da ancak birleşirsek yapacağız” diye konuştu.

‘OHAL’i bahane etmeyin

Türk Metal’in 5 dakikalık “durma” eyleminin kendi fabrikalarında da yapıldığını dile getiren Kalibre Boru işçisi de “Bu eylem 5 dakikalıktı. Yani aslında bu bir uyarı eylemiydi. Sendika da 5 dakikalık duruş eylemleriyle bizim öfkemizin söneceğini sanıyorsa yanılıyor. Çünkü belli ki bu işin sonu greve gidiyor. Grev kararı alınmazsa sendikalar da yetkisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Grev kararı alındığında biz grev ilan ettik ama devlet OHAL koşullarında grevi yasakladı gibi bir bahaneyle karşı karşıya kalmamak için de şimdiden sendikayı zorlamamız lazım. Madem ki Hükümet OHAL’i işverenlerin hakkı için ilan etti o zaman grevi de biz kendimiz için ilan edelim. Metal işçisi mücadeleden öğrenen bir işçi, bu umutsuzluğa karşı dirençli olmak zorundayız.”