Madde madde yüz yüze eğitim: 30 dakika ders, sınıflar ikiye bölünecek, istemeyen çocuğunu göndermeyecek

Millî Eğitim Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde uygulayacağı yüz yüze eğitimin planı belli oldu.

2 gün okul, 5 gün ev

Bakanlığın açıklamasına göre, ‘uyum haftası’ adı verilen ilk hafta okul öncesi ve birinci sınıflar haftada 2 gün okula gidip yüz yüze eğitim alacak.

Yarım gün okul

Çocuklar 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olarak ders yapacak. Öğrenciler yarım gün okulda kalacak.

Okulda yemek yok

Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı'nın yazısına göre, Koronavirüs'ten korunma tedbirleri kapsamında öğrenciler okullarda yemek yemeyecek.

Sınıflar ikiye ayrılacak

Bir sınıf iki gruba ayrılacak, sınıfın yarısı bir gün, yarısı bir başka gün okula gelecek.

Ziyaretçi yasak

Dışarıdan gelebilecek bir bulaş riskinin önüne geçebilmek için okullara kesinlikle ziyaretçi kabul edilmeyecek.

İstemeyen çocuğunu göndermeyecek

Çocukların okula gönderilmesi konusu da velilerin inisiyatifinde. İsteyen veli çocuğunu dilekçe yazıp okula göndermeyebilecek.

Sınav tüm müfredattan

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı gibi öğrenciler, merkezi sınavlarda müfredatın tamamından sorumlu olacak. İlkokulda sınav yok ama ortaokul ve lise öğrencilerinin okullarında yüz yüze sınavlarına girmesi öngörülüyor. Randevulu sistemle yapılması planlanan sınavlarda öğrenciler sırayla okula gidip sınava girecek.

Okulda temassız oyun

Öğrenciler okulda temassız oyunlar oynayacak. Okula yeni başlayanların eğitimi daha önce oynanmış, çocukların keyif aldığı birbirinden farklı oyunlarla tamamlanacak. Bakanlık bu amaçla hiçbir fiziksel temas içermeyen toplam 60 oyun belirledi. Her oyun çocuklarda tanışma, iletişim, dikkat, hareket ve işbirliği gibi çeşitli edinimleri geliştirmeyi hedefliyor. Çocuğun okul ortamında maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarını içselleştirmesi isteniyor.