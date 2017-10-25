T24 LogoT24 Logo
Gündem

Madde bağımlısının trafikteki zor anları

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bayraklı İlçesi’nde, trafiğin yoğun olduğu saatte caddeye çıkan ve  bonzai adlı uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir kişi, sürücüleri zor durumda bıraktı

25 Ekim 2017 12:48

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bayraklı İlçesi’nde, trafiğin yoğun olduğu saatte caddeye çıkan ve  bonzai adlı uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir kişi, sürücüleri zor durumda bıraktı. Kendinde olmayan kişiyi araçların altında kalmaktan son anda çevredekiler kurtardı.
Altınyol Caddesi üzerindeki yoğun araç trafiğinin arasında, bir kişinin yolda yürümesi şaşkınlık yarattı. Bonzai kullandığı öne sürülen kişi, çevredekilerin uyarılarına rağmen araçların arasında yürümeye devam etti. Sürücüler, araçların üzerine doğru giden yayaya çarpmamak için zor durumda kaldı. Bu anları ise bir kişi köprü üzerinden cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çevredekilerin uyarılarına rağmen madde bağımlısı kişi en sol şeritte araçların arasında amaçsızca yürümeye devam ederken, durum polise bildirildi. Bir süre sonra ise caddedeki yayalar trafiği durdurup, kimliği belirdlenemeyen kişiyi yol kenarına çekti. Uyuşturucu maddenin etkisiyle bir süre kaldırımda hareketsiz oturan bu kişi, daha sonra gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHABayraklıAltınyol CaddesiBonzaiSürücülerBuBirUyuşturucuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24