Madde bağımlıları Haldun Taner Parkı'nı mesken tuttu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- TÜRK Tiyatrosu\'nun en önemli eserlerinden biri olan \'Keşanlı Ali Destanı\'nın yazarı Haldun Taner\'in anısına Edirne’nin Keşan İlçesi’nde belediye tarafından yaptırılan park madde bağımlılarının uğrak noktası haline geldi.

Yıllarca müzikal olarak sahnelendikten sonra bir dönem televizyon dizisi olarak da yayınlanan \'Keşanlı Ali Destanı\'nın yazarı Haldun Taner anısına Keşan Belediyesi tarafından 2002 yılında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi\'nde yaptırılan Haldun Taner Parkı\'nı uyuşturucu madde ve alkol bağımlıları adeta mesken tuttu.

Çevre sakinleri, parka gelen bazı kişilerin ağaçların arasına girerek burada uyuşturucu madde ve alkol kullandıklarını öne sürerek, özellikle çocukların korkudan parka yaklaşamadığını söyledi. Park içerisinde \'Şaşal\' olarak tabir edilen ve uyuşturucu içmek için kullanılan düzenekler olduğu görüldü. Bölgede oturanlar, parkın eski haline kavuşturulması için yetkililerden yardım istedi.



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