Madam yargıç karşısında

ABD’de escort ajansı işleten ve müşterileri arasında Hakan Uzan’ın da adı geçen ‘Nici’ lakaplı ’Hollywood Madamı’ Michelle Braun, bugün yargıç karşısına çıkıyor.



Hürriyet’in haberine göre; ABD’nin Los Angeles kentinde eskort ajansı işleten ve iş, sinema, spor ve sanat dünyasından ünlü müşterileri arasında Hakan Uzan’ın da bulunduğu "Nici" lakaplı "Hollywood Madamı" Michelle Braun yargıç karşısına çıkıyor. Santa Ana kentinde bugün Federal mahkemeye çıkacak olan Braun’un, adli makamlarla işbirliği yapacağı ve müşterilerinin adını açıklayacağı ifade ediliyor.



’Mann Yasası’ yaktı



Braun, 2007 yılında müşteri pozuna bürünen FBI ajanları tarafından yakalandı. California’da eskort ajansı işletmek yasa dışı değil. Yakalanana dek tüm vergilerini de eksiksiz ödeyen Braun, adının baş harfleri "J.C" olarak verilen bir kadını California’daki bir kentten New York’a götürerek, "Mann Yasası"nı ihlal etmekle suçlanıyor.



Braun’un, Los Angeles ve Miami’deki ajansları aracılığıyla, en az 5.8 milyon dolarlık bir servet yaptığı da dava dosyasında yer alıyor. ABD’de 100 yılı aşkın bir süre önce kabul edilen Mann Yasası, kadınları fuhuş amacıyla bir eyaletten diğerine götürmeyi yasaklıyor. Braun’un adli makamlarla anlaşmaya varıp, müşterilerinin adlarını vereceğini açıklaması, birçok ünlüyü zor durumda bırakacağa benziyor. Sızan haberlere göre, Braun’un müşterileri arasında, aktörler Mickey Rourke, Charlie Sheen ve kadın şarkıcı Courtney Love da bulunuyor.



İntihar eden Kurt Cobain’in eski eşi şarkıcı Courtney Love’ın da, sevgilisiyle üçlü seks için Madam’ın ajansından bir kız istediği belirtiliyor.



Müşteri listesinde Uzan da var



Özel dedektif Dan Hanks’in çalışmalarıyla hakkında birçok ipucu elde edilen Nici’nin müşterileri arasında, birçok tanınmış işadamının da ismi geçiyor. "Türk cep telefonu milyarderi" Hakan Uzan da bu müşterilerden biri olarak listede yer alıyor.



Nitekim Rolling Stones dergisinde geçtiğimiz yıl yayınlanan "Los Angeles’in seks kraliçesi" başlıklı haberde, Hakan Uzan’dan bol bol söz edilmişti.



Kral Dairesi’ne harem kurdurdu



Rolling Stones dergisinde geçtiğimiz yıl yayınlanan haberinde, şu ifadeler kullanılmıştı:

"(Hakan) Uzan’la tanıştığımda 24 yaşındaydım. Beni Türkiye’ye çağırdı. Lüks bir otelin kral dairesinde bir araya geldik. Ben o sırada hamileydim. Benden her hafta sonu otelde bir harem kurmamı ve en güzel kızlarımı ona yollamamı istedi. Bir gece sabaha karşı bana mesaj attı. Benden kendisine 4 kız göndermemi istedi.



Bir yılda 3 milyon dolar harcadı



Özellikle porno yıldızları ve Playboy kızlarına meraklıydı. Hemen kızları Türkiye’ye yolladım. Uzan, kızlar için bana 25 bin dolar ödedi. Hakan Uzan, eskort kızlar için bir yılda 3 milyon dolar harcadı. Bir keresinde ona Angelica adında bir porno yıldızı gönderdim. O gece, odada 8 kız varmış ve Uzan onlar için yaklaşık 200 bin dolar harcamış. Cömertliği sayesinde tanındım ve para yaptım."



