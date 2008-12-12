Maçtan notlar: Gençlerbirliği-Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, sakat ve cezalılar yüzünden kadroda değişikliklere gitti.



Alman teknik adam, zorlu Gençlerbirliği deplasmanında, uzun bir aradan sonra golcü futbolcu Shabani Nonda'ya ilk 11'de görev verdi.



Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları düzelerek takımla birlikte çalışmaya başlayan Ümit ve Linderoth ile sakatlığı nedeniyle kontrolden geçmek için ülkesine giden Kewell kadroda yer almadı. Sarı kart cezalısı olmasına rağmen Ayhan Akman takımla beraber Ankara'ya getirildi.



Galatasaray'da geçen hafta kaptanlık pazubandını Ayhan'a veren Cassio Lincoln bu akşam sahaya yine kaptan olarak çıktı.



AYBABA, EL SAKA'YI KADROYA ALMADI



Gençlerbirliği'nde, teknik direktör Samet Aybaba'nın takımda istemediği ve Konyaspor ile anlaştığı iddia edilen El Saka maç kadrosunda yer bulamazken, Koray ise Galatasaray karşısında 18 kişilik maç kadrosunda yer aldı.



Başkent ekibinde ayrıca, sakatlıkları süren İlhan, Yasir, Erkan ve Mustafa da 18 kişilik maç kadrosunun dışında kaldı.



MEİRA VE SERVET CEZA SINIRINDA



Galatasaray'da Portekizli futbolcu Meira ile Servet Çetin, kart cezası sınırında bulunuyor.



Bu 2 futbolcu sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.



BAŞKAN POLAT TARAFTARLARLA BÜTÜNLEŞTİ



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, maçtan yaklaşık 50 dakika önce protokol tribüne geldi. Polat, kapalı tribünde yer alan sarı-kırmızılı taraftarların ellerini sıkarak, bir süre sohbet etti.



Bu sırada, bazı Galatasaraylı taraftarlar cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti.



TRİBÜNLER



Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada, sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine ayrılan kale arkası tribününü soğuk havaya rağmen doldururken, ev sahibi ekip taraftarlarının bulunduğu bölümlerde ise büyük boşluklar göze çarptı.



Bu arada, Gençlerbirliği sahaya, üzerinde "Organ bağışı demek, yeni bir hayat demek" yazılı pankartla çıktı.



Öte yandan, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, protokol tribününden izledi.

