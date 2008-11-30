Maçtan Notlar: GALATASARAY-HACETTEPESPOR

Turkcell Süper Lig'de Hacettepe'yi konuk eden Galatasaray'da, taraftarların karşılaşmaya ilgisi düşük oldu.



Galatasaray'ın Turkcell Süper Lig'de deplasmanda Ankaraspor ile berabere kalmasının ardından UEFA Kupası'nda da Metalist Kharkiv'e 1-0 yenilmesi sonrası, Hacettepe maçında Ali Sami Yen Stadı'nın tribünlerinde büyük boşluklar göze çarptı.



Hacettepe maçını yaklaşık 13 bin kişi tribünlerden izledi.



Sarı-kırmızılı takımda bel ağrıları süren Hakan Balta, Metalist Kharkiv maçının ardından Hacettepe maçında da takımdaki yerini alamadı. Defansın solunda Hakan'ın yerine yine Volkan görev yaptı.



Turkcell Süper Lig'de Hacettepe'yi 3-1 yenen Galatasaray, 2 maç sonra yeniden galip geldi.



Ligde Ankaraspor'la 0-0 berabere kalan, ardından da UEFA Kupası'nda Metalist Kharkiv'e 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, Hacettepe'yi 3-1 yenerek hem ligde zirve takibini sürdürdü, hem önemli bir moral kazandı.





ZOKO, KALECİLİĞE ÖZENDİ



Hacettepe'de 56. dakikada penaltıya neden olan Zoko, ceza sahası içinde adeta bir kaleci görüntüsü çizdi.



Soldan Lincoln'ün yaptığı ortada ceza sahası içinde Servet'e gelen topu adeta bir kaleci gibi yumruklayan Zoko, takımının 2. golü yediği penaltıya sebep oldu.



HACETTEPE 3 MAÇ SONRA GOL BULDU



Galatasaray'a 3-1 yenilen Hacettepe, ligde 3 maç sonra gol atmayı başardı.



Hacettepe, ligde 1-0 yenildiği Trabzonspor, 0-0 berabere kaldığı Gaziantepspor ve yine 1-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarında rakip filelere gol atamamıştı.



ARICA'DAN LİNCOLN'E TEPKİ



Karşılaşmanın son saniyelerinde top sektirerek oyuna devam eden Lincoln'e Hacettepe Teknik Direktörü Erdoğan Arıca tepki gösterdi.



Bitiş düdüğüyle birlikte Lincoln'ün üzerine yürümek isteyen Arıca'yı, Arda ile çevresindekiler sakinleştirmeye çalıştı.





BAROS YİNE TEK FORVET



Galatasaray'da teknik direktör Michael Skibbe, eleştiri alan tek forvetli oyun anlayışını Hacettepe maçında da sürdürdü.



Sarı-kırmızılı teknik adam, sistemini değiştirerek çift forvetle sahaya çıkacağı ileri sürülen Hacettepe maçında, beklentilerin tersine mevcut sistemini devam ettirerek Milan Baros'u yine tek forvet olarak sahaya sürdü.



MEİRA DEFANSA, EMRE AŞIK KULÜBEYE



Teknik direktör Michale Skibbe'nin son maçlarda ön libero olarak kullandığı Fernando Meira, Hacettepe maçında yeniden eski mevki olan defansa döndü.



Skibbe, orta sahada Ayhan'ın yanında Barış'a görev verirken, Meira ise defanstaki yerine döndü ve Emre Aşık ise yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı.



Öte yandan, boyun kaslarındaki tutulma nedeniyle dünkü çalışmaya katılamayan Meira, Hacettepe karşısında yine de takımdaki yerini aldı. Meira'nın sırtına yapıştırılan özel bir bantla sahaya çıktığı öğrenildi.





BARIŞ 3 AY SONRA İLK 11'DE



Galatasaray'da Barış Özbek, sakatlığı sonrası yaklaşık 3 aylık bir sürenin ardından yeniden ilk 11'deki yerine kavuştu.



Turkcell Süper Lig'de 31 Ağustos 2008 tarihinde oynadığı Kayserispor maçında ayak tarak kemiği kırılan ve ardından ameliyat olan Barış, yedek başladığı Ankaraspor ve Metalit Kharkiv maçları sonrası 91 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.



TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLA TRİBÜNDEN DESTEK



Sarı-kırmızılı taraftarlar, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Japonya'da yapılan organizasyonda Kıtalararası Dünya Şampiyonu olması nedeniyle tribünlerde sevgi gösterisinde bulundu.



Elde edilen başarı nedeniyle tribünde, "Kıtaların efendisi" yazılı bir pankart açan taraftarlar, "Engelsiz aslanlar dünya şampiyonu, Galatasaray'ın işte gerçek ruhu" tezahüratı yaptılar.



ERGÜN PEMBE BU KEZ RAKİP



Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Ergün Pembe, bu kez rakip olarak sarı-kırmızılı takımın karşısına çıktı.



Hacettepe'de teknik direktör Erdoğan Arıca'nın yardımcısı olarak Ali Sami Yen Stadı'na gelen Ergün, sarı-kırmızılı taraftarlardan alkış aldı.



Öte yandan, PAF Ligi karşılaşmasında Galatasaray ile Hacettepe 2-2 berabere kaldı.Galatasaray Futbol Takımı, maç öncesi sahaya, "Yangın uçağı için Türk Hava Kurumu'nu destekliyoruz" yazılı bir pankartla çıktı.



Ayrıca mücadele öncesi, vefat eden Galatasaray ve Milli Takım'ın eski masörü Kubilay Erginbaş için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sarı-kırmızılı futbolcular, Erginbaş anısına karşılaşmaya kollarında siyah bantla çıktı.



POLAT'TAN KUTLAMA



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Japonya'da düzenlenen Kıtalararası Tekerlekli Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Galatasaray Takımı'nı kutladı.



Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın, kıtalararası şampiyonluğu kazandığı haberini Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen geleneksel Galatasaray Pilavı etkinlikleri sırasında telefonla alan başkan Adnan Polat, bu şampiyonluktan dolayı ekibini kutlarken, başarıyı bu yıl 527. kuruluş yılını kutlayan Galatasaray Lisesi'ne armağan ettiklerini bildirdi.

