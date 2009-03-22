Maçtan dakikalar: Sivasspor-Beşiktaş

İLK YARI



Turkcell Süper Lig'de lider Sivasspor ile ikinci Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sona erdi.



Sonucu şampiyonluk yarışı açısından önem taşıyan, şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe'nin dün Bursaspor'a, Trabzonspor'un ise bugün Gaziantepspor'a yenilmesi üzerine önemi daha da artan maça, her iki takım da atak bir futbolla başladı.



Ev sahibi Sivasspor Mehmet Yıldız ile rakip kalede gol ararken, Yıldız'a Tum, Musa, Sezer ve Murat Erdoğan forvette destek verdi. Konuk ekip Beşiktaş ise Holosko ve Bobo ikilisi ile rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Forvetteki bu ikiliyi, Yusuf Şimşek de takviye etti.



3. dakikada Tello'nun kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde topla buluşan Zapatochny yerden sert bir vuruş yaptı. Bu pozisyonda kaleci Petkoviç topu yatarak kontrol etti.



4. dakikada Mehmet'in Yıldız'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Musa Aydın, öne doğru açılan kaleci Rüştü'nün üzerinden topu filelere göndermek istedi. Musa'nın vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.



27. dakikada Tello'nun kullandığı korner atışında Sivok'un ceza alanı içinde yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.



28. dakikada Tum'un ceza alanı dışından yerden sert vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.



32. dakikada Beşiktaş'ın gelişen atağında Bobo, ceza alanına gönderilen topu göğsüyle kontrol ettikten sonra röveşata vuruş yaptı. Vuruş öncesinde maçın hakemi ofsayt kararı verdiği için, üst direğe çarparak kale çizgisini geçen top, gol olarak değerlendirilmedi.



37. dakikada Sivasspor defansı oluşan karambolde topu uzaklaştırmak isteyen Petkoviç'in vuruşunda meşin yuvarlak Murat Sözgelmez'e çarparak direğin üstünden az farkla kornere çıktı. Tello'nun kullandığı korner atışında, kale alanı içinde İbrahim Toraman'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.



38. dakikada Murat Erdoğan'ın pasıyla çapraz pozisyonda kaleci Rüştü ile karşı karşıya kalan Mehmet'in yerden sert vuruşunda İbrahim Toraman kayarak topu kornere gönderdi.



45 1. dakikada Beşiktaş'ın ceza alanı dışından kazandığı serbest atışı Tello kullandı. Bu futbolcunun sert vuruşunda, top üst direk ile yan direğin kesiştiği noktanın yanından az farkla auta çıktı.



Maçın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.

