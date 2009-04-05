Maçtan dakikalar: Beşiktaş-Kayserispor

Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Kayserispor arasında yapılan karşılaşmanın ilk yarısını, siyah-beyazlı takım 1-0 önde kapadı.



8. dakikada Ernst'in ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Bobo, sağ çaprazdan ceza alanına girerken kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak Bobo'nun vuruşunda, kaleci Souleymanou meşin yuvarlağı kornere çeldi.



22. dakikada Bilal Aziz'in soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde İbrahim Üzülmez'den seken topu önünde bulan Mehmet Topuz'un şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.



27. dakikada Serdar Özkan'ın sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf, meşin yuvarlağı gelişine düzgün bir vuruşla filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.



38. dakikada Ernst'in pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Nobre'nin dönerek şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



40. dakikada Ernst'in sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.



41. dakikada yine Ernst, meşin yuvarlakla rahat bir şekilde ceza alanına yöneldi. Savunmanın müdahale edemediği Alman oyuncu, ceza yayı üzerinde kaleyi cepheden gördüğü sırada sert vurdu, ancak top yine kalenin yanından auta çıktı.



42. dakikada Ernst'in ara pasında Serdar Özkan'ın atladığı topu Bobo yakaladı. Bobo'nun, rakibinden kurtardıktan sonra kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı kaleci Souleymanou, ayaklarıyla önleyip ardından kontrol edince takımını mutlak bir golden kurtardı.



Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısını da 1-0 önde tamamladı.

