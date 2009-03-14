Maçtan dakikalar: Beşiktaş-Gençlerbirliği

İLK YARI



Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında yapılan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.



Maça hızlı başlayan ve 1. dakikada pozisyona giren Beşiktaş, ilk yarının ilerleyen dakikalarında alanı iyi daraltan rakibi karşısında pozisyon çıkarmakta zorlandı. Gençlerbirliği iyi savunmasına rağmen az adamla kalesini savunan rakibi karşısında final paslarını doğru yapamayınca aynı şekilde tehlike yaratamadı ve mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.



Beşiktaş, 1. dakikada ilk pozisyonunu buldu. Delgado'nun soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde oluşan karambol sonrası sağdan dışarı çıkmak üzere olan meşin yuvarlağı İbrahim Toraman'ın ortasında, altı pasta topla buluşan Bobo'nun kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.



13. dakikada Ernst'in ceza alanı önünden sert şutunda, top üstten auta çıktı.



24. dakikada Delgado, sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.



39. dakikada Momha'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa'nın kafa vuruşunda, kaleci Rüştü, son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.



43. dakikada rakiplerinden topu kazanan Nobre, sol çapraza indi ve dengesini kaybettiği anda topa sert vurdu, ancak top farklı bir şekilde yandan auta gitti ve karşılaşmanın ilk yarısı da golsüz tamamlandı.



İKİNCİ YARI



Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında yapılan karşılaşmada siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bulduğu 3 golle rakibini 3-0 yendi ve zirve yarışını sürdürdü.



47. dakikada Bilal'ın soldan kullandığı korner atışında ceza yayı üzerinde oluşan karambol sonrası ceza alanı içinde müsait durumda topla buluşan Mustafa, etkisiz bir vuruş yapınca meşin yuvarlak kaleci Rüştü'de kaldı.



64. dakikada Yusuf, rakiplerini geçtikten sonra topu sağ çizgiye taşımaya çalıştı. Yusuf'tan önce topa hareketlenen Holosko'nun yerden pasında altı pasın hemen önünde meşin yuvarlakla buluşan Ernst, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.



71. dakikada organize gelişen Beşiktaş atağında, Bobo'nun pasında sağda topla buluşan Tello, bekletmeden meşin yuvarlağı ceza alanı içindeki Yusuf'a bıraktı. Bu oyuncunun şutunda, top üstten farklı bir şekilde auta gitti.



79. Hakan'ın yerden pasında ceza alanı önünde topla buluşan Momha'nın şutunda, meşin yuvaklak kaleci Rüştü'de kaldı.



Aynı dakikada Ernst'in pasında ceza alanı önünde topla buluşan Bobo, rakiplerini geçtikten sonra ceza alanı içinde yerden vurdu, ancak meşin yuvarlak kalecinin ayaklarından geri döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.



81. dakikada Yusuf'un sağdan yerden pasında ceza alanı içinde topla buluşan Cisse'nin şutunda, top üstte auta çıktı.



85. dakikada Ekrem'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Bobo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



87. dakikada Holosko'nun pasında sağda topla buluşan Ekrem, meşin yuvarlağı ceza alanına giren Bobo'ya bıraktı. Bobo, meşin yuvarlağı tekrar Ekrem'e bırakırken, bu futbolcu ceza yayı içinde güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0



90. dakikada Gençlerbirliği rakip kalede gol ararken kendi kalesinde 3. golü gördü. Rakibin korner atışında Ekrem'in uzaklaştırdığı topu ceza alanı dışında yakalayan Holosko, rakibin bir kişiyle savunmada kaldığı pozisyonda meşin yuvarlakla rakip alana girdi. Holosko, topu Tello'ya bırakırken, Şilili oyuncu ceza alanı içinde daha müsait durumdaki Slovak oyuncuya bıraktı. Holosko da topu kafayla filelere göndererek skoru 3-0 yaptı.



Beşiktaş, bu karşılaşmayı da 3-0 kazanarak üst üste 4. galibiyetini aldı.



