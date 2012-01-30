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Spor

Maçta rakibiyle çarpışan Mehmet Topal hastaneye kaldırıldı MADRİD (A.A)

30 Ocak 2012 00:28

-Maçta rakibiyle çarpışan Mehmet Topal hastaneye kaldırıldı MADRİD (A.A) - 29.01.2012 - İspanya 1. Futbol Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Racing Santander ile karşılaşan Valencia'da Türk futbolcu Mehmet Topal, girdiği bir pozisyonda rakibiyle kafa kafaya çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Racing-Valencia maçının 38. dakikasında Banega'nın yerine oyuna giren Mehmet Topal, 82. dakikada girdiği bir pozisyonda Racingli futbolcu Diop ile sert bir şekilde kafa kafaya çarpıştı. Her iki futbolcu da yerde kalırken, sahayı sedye ile terk etmek zorunda kalan Mehmet Topal'ın hemen Santander'de bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Türk futbolcunun oksipital (artkafa) kemiği MR'ının çekildiği ve durumunun henüz netlik kazanmadığı belirtildi. Çarpışmadan sonra kısa bir süreliğine bilincini kaybetmiş gibi görünen, ancak hemen sonra ayağa kalkan Diop ise 4 dakika sonra oyundan alındı. Öte yandan Valencia'nın 2-1 önde olduğu sırada meydana gelen olaydan sonra Mehmet Topal'ın çıkmasıyla, oyuncu değiştirme hakkı dolmuş olan Valencia sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi Racing, 88. dakikada Bernando'nun attığı golle durumu 2-2 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.

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