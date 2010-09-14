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Spor

MAÇTA KALBİ DURAN FUTBOLCUNUN DURUMU İYİ   LAHEY (A.A)

14 Eylül 2010 16:36

-MAÇTA KALBİ DURAN FUTBOLCUNUN DURUMU İYİ   LAHEY (A.A) - 14.09.2010 - Hollanda'da dün Ajax ile Vitesse kulüplerinin rezerv takımları arasında oynanan maçta kalbi duran Evander Sno'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hastanede tedavi altında tutulan 23 yaşındaki Ajax'lı futbolcunun bilincinin yerinde olduğu, nefes alıp verdiği ve konuşabildiği belirtildi. Dünkü maçın 63. dakikasında kalbi duran Sno'ya ilk müdahale saha içinde kulüp doktorları tarafından yapılmıştı. On dakika kadar bilincini yitiren, kalbi duran genç futbolcunun elektrik şok cihazı (defibrillatör) yardımıyla hayata döndürüldüğü belirtildi. Sno, daha sonra Arnhem'de hastaneye kaldırılmıştı. Saha içinde ilk müdahaleyi yapan doktorlar, genç futbolcunun bilincini geri getirebilmek için epey zorlandıklarını açıkladılar. Futbol hayatına iki yıldır Ajax'ta sürdüren Sno, geçen yıl Brisol City'de kiralık oynamıştı. Bir yıl aradan sonra Ajax'a dönen Sno'nun sezon başında yapılan sağlık muayenelerinde herhangi bir kalp sorununa rastlanılmadığı bildirildi. Orta saha oyuncusu Sno, Marco van Basten'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde bir kez Hollanda milli takımı aday kadrosuna da seçilmişti.

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