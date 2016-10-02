Maçta ‘başkanlık’ mesajı: Dünya 5’ten büyüktür, T.C. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Sakaryaspor futbolcuları, Sultanbeyli Belediyespor ile yapacakları maç öncesi sahaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda da söylediği “Dünya beşten büyüktür” pankartıyla çıktı. Pankartın devamında “T.C. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan” ifadesi yer aldı.

O pankart şöyle:

Lohan da "Dünya beşten büyüktür" demişti

Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, İstanbul Sultanbeyli'deki Suriyeli mülteci aileleri ziyaret edip onlara hediyeler verdi. Lohan, Instagram hesabında, Türkiye'de yaşadıklarını anlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü kullandı.



Lohan, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Koordinasyonu ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın ile beraber Sultanbeyli'deki Suriyeli mülteci aileleri ziyaret edip onlara hediyeler verdi.