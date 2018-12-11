Macron'un önlem paketi Sarı Yeleklileri memnun etti mi?

Akaryakıt zammını protesto için Fransa'da Sarı Yeleklilerin başlattığı eylemler sonrası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıkladığı önlem paketi, göstericilerin hepsini memnun etmeyi başaramadı.

100 Euroluk asgari ücret zammı içeren paketin açıklanmasının ardından Fransız basınına konuşan çoğu gösterici, eylemlerine devam etmekte kararlı olduğunu açıkladı.

FOTO GALERİ - Sarı yelekliler, Macron'un 'geri adım' açıklamasını nasıl izledi?

Fransa'nın güneyindeki Le Boulou'da eylem yapan yaklaşık 150 göstericiden biri olan Jean-Marc, Macron'un açıklaması için, "Tek ayak üzerinde dönüş yapmaya çalışıyor. Ama samimi olmadığını görüyoruz. Hepsi göz boyama" değerlendirmesini yaptı.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan 55 yaşındaki Thierry de Macron'un basın için "vitrin yenileme çabası" içerisinde olduğunu düşünüyor. Marsilya'dan bir gösterici olan Luc ise Macron'un planını "saçmalık" olarak nitelendiriyor.

Luc, hükümetin bu zammı ödeyecek parası olmadığını görüşünde. Calais'de Sarı Yelekliler eylemlerine katılan Claude Rambour ise Macron'un bu adım ile Sarı Yeleklileri ikiye bölebileceğinden endişe ediyor.

Macron'un konuşmasının Sarı Yeleklilerin sorunlarına dair bilincinin arttığını gösterdiğini düşünenler de var. Sarı Yeleklilerin Rennes'deki sözcüsü Erwan, "100 euroluk artış hiç fena değil" diyor. AFP, Macron'un açıklamaları sonrası, Sarı Yeleklilerin bir lideri olmadığı için grubun nasıl bir tavız izleyeceğini kestirmenin zor olduğuna dikkat çekiyor.

Macron'un Sarı Yelekliler paketi netleşiyor

Fransa Başbakanı Edouard Philippe'nin bugün Macron'un açıkladığı önlem paketinin ayrıntılarını duyurması bekleniyor. Macron'un önlem paketinin sekiz ile on milyar euroya mal olacağı belirtiliyor. Asgari ücret zammının nasıl finanse edileceği gibi konular netlik kazanmış değil. Macron'un bugün bankacılık sektöründen temsilcilerle bir araya geleceği, yarın ise büyük şirketlerle görüşeceği belirtiliyor.

Fransa'da Sarı Yelekliler tarafından düzenlenen hükümet karşıtı gösterileri yatıştırmayı amaçlayan Cumhurbaşkanı Macron, mini bir önlem paketi açıklamıştı. Macron, hükümetten asgari ücrete Ocak'tan itibaren 100 euro zam yapılmasını istediğini söylemişti.

Ülkede 17 Kasım'da akaryakıt zamlarına tepkiyle başlayan gösteriler ülke genelinde hükümet karşıtı "Sarı Yelekliler" protestolarına dönüşmüştü. Araçlarda bulundurulması zorunlu olan reflektörlü sarı yelekleri giyerek eylem yaptıkları için "Sarı Yelekliler" adını alan göstericiler, işçi, emekli ve öğrenci hakları gibi konularda taleplerini duyurmaya çalışıyor.

Cumartesi günü düzenlenen eylemlerde gösteriler şiddete dönüşmüş polisle eylemciler çatışmıştı, 17'si polis 135 kişi yaralanmıştı.