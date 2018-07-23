Macron'un 1 Mayıs'ta göstericileri darp eden yardımcısına soruşturma

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla hakkında 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darp ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, bugün hâkim karşısına çıkarılan Benalla hakkında 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darp ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Darp olayıyla bağlantılı olarak hakime ifade veren iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin çalışanı Vincent Crase ve görevlerinden uzaklaştırılan 3 polisin hakkında da soruşturma açıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Macron'un konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması dikkati çekti.

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, basına yaptığı açıklamada, hükümetin darp olayı nedeniyle Ulusal Meclisteki anayasa reformu çalışmalarına ara verdiğini ve çalışmaların daha sakin koşullarda devam edeceğini ifade etmişti.