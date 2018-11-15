Macron'dan Trump'a: Fransa köle devlet değildir

T24 Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 canlı yayın programına katılarak ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine ve ülkesine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Macron verdiği röportajda ''ABD bizim en eski müttefiklerimizden biri, öyle olmaya da devam edecek. Ancak müttefik olmak köle devlet olmak demek değildir'' dedi.

Charles de Gaulle havalimanında TF1'in sorularını yanıtlayan Macron ayrıca müttefikler arasında saygının çok önemli olduğunu belirtti. Fransa lideri saldırgan tweetlerin Trump'ın ara seçimlerde beklediği sonucu alamamasının ardından gelmesini şöyle yorumladı: "Bence siyaset yapıyor, Amerikan siyaseti yapmasına izin vereceğim". Macron röportajda ABD ve Fransa'nın uzun yıllardır müttefik olduğunu bir çok kez hatırlattı.

Trump ne demişti?

Trump geçtiğimiz gün paylaştığı tweette ''Emmanuel Macron Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'dan korumak için kendi ordularını kurmayı tavsiye ediyor. Ama Birinci ve İkinci Dünya savaşında karşılarındaki Almanya'ydı. ABD gelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı. NATO için ödeme yapın ya da yapmayın! '' ifadeleri yer almıştı.

Bunun üzerine Fransa'nın hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, 13 Kasım'ın Paris saldırılarının yıldönümü olduğunu hatırlatarak Tump ''biraz edep göstermeliydi" demişti.