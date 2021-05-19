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Dünya

Macron "Yaşama sanatını oluşturan her şeyi yeniden keşfedelim" dedi; Fransa'da kafe, restoran, müze ve tiyatrolar 6 ay sonra açıldı

19 Mayıs 2021 11:22

Fransa'da kafe ve restoranlar 6 ayın sonunda ülkenin normalleşme sürecinin yeni aşamasında açıldı. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede normalleşmenin yeni aşamasını Başbakan Jean Castex'le bir kafenin açık alanında sipariş verdiği videoyu Twitter'da paylaşarak gösterdi.

Macron, Twitter'daki mesajında "İşte! Teraslar, müzeler, sinemalar, tiyatrolar... Yaşama sanatını oluşturan her şeyi yeniden keşfedelim. Sınırlara saygı göstererek" yazdı. 

Fransa'da normalleşmenin yeni aşamasında kafe ve restoranların açık alanları, kısıtlı sayıda müşteri şartıyla açıldı. 

 

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