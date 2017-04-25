Macron ve kendisinden 24 yaş büyük eşi: Eski öğretmeni 'First Lady' olmaya hazırlanıyor

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda en fazla oy oranını yakalayan Emmanuel Macron evliliği ile dünya basının gündemine oturdu. Macron'un "first lady" olmaya hazırlanan eşi Brigitte Trogneux kendisinden 24 yaş büyük ve eski tiyatro öğretmeni olması dikkat çekti.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan galibiyetle ayrılan iki isimden biri olan Emmanuel Macron'un 7 Mayıs'ta yapılması öngörülen ikinci turda seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Seçildiği takdirde Fransa'nın en genç cumhurbaşkanlarından biri olacak Macron'un eşi Brigitte Trogneux da first lady unvanı için gün sayıyor.

First lady olmaya hazırlanan Trogneaux ile Macron’un evliliği son günlerde dünya basınına da sıkça konu oluyor. Zira çiftin yaş farkı ve Trogneaux’nun lisede Macron’un öğretmeni olması nedeniyle sıradışı sayılabilecek bir ilişkileri var.

Tanıştıklarında Macron 15 yaşında bir öğrenci; Trogneaux ise 40 yaşında evli, üç çocuk annesi bir tiyatro öğretmeniydi.

Geçen sene Paris Match dergisine röportaj veren Trogneaux, “Emmanuel 17 yaşındayken, ‘Ne olursa olsun, seninle evleneceğim’ demişti” diyerek aralarındaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu anlatmıştı.

Lisenin son senesinde Paris’e yerleşen Macron her gün telefonda saatlerce konuştuklarını anlatıyor. Televizyonda yayınlanan bir belgeselde, 64 yaşındaki Trogneaux ise şunları söylüyor: "Yavaş yavaş, büyük bir sabırla tüm karşı koymalarımın üstesinden geldi."

Nihayetinde eşinden boşanan ve Paris’e yerleşen Trogneaux o günden sonra Macron’la hiç ayrılmadıklarını anlatıyor. 2007 yılında evlenen çiftin yedi torunu var.

Geçen hafta bir televizyon kanalına mülakat veren Macron, “Onu saklamadım. O benim hayatım. Her zaman da öyleydi” diyerek eşine duyduğu sevgiyi ifade ediyor.