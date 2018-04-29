Macron: Türkiye hayati bir ortağımız, AB'nin ilişkileri koparmasına karşıyım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) için hayati öneme sahip bir ortak olduğunu ve kaygı verici gelişmelerin yaşanmasına karşın ilişkilerin korunması gerektiğini söyledi.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin Perşembe günkü sayısında yayınlanan mülakatta Macron, "Türkiye, gerçekten de son aylarda Avrupa Birliği'nden uzaklaşmış ve endişe verici derecede ileri gitmiş olabilir. Ancak başta göç sıkıntısı ve terör tehdidi olmak üzere bugün karşı karşıya olduğumuz birçok krizde hayati bir ortağımız olmasından dolayı ilişkilerin kopmasına karşıyım" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Pazar günü katıldığı bir açıkoturumda Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıktığını ve katılım müzakerelerin durdurulması konusunda bir ortak zemin bulunup bulunamayacağı ile ilgili diğer liderlerle temas kuracağını söylemişti. Merkel, Ekim ayındaki AB zirvesinde Türkiye ile katılım müzakerelerinin geleceğinin de gündeme getirileceğini açıklamıştı.

Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenli olarak görüştüğünü belirterek, Gümrük Birliği'nin revize edilmesiyle ilgili sürecin Türkiye'ye karşı "misilleme yapılabilecek" bir alan olabileceğini de sözlerine ekledi.

AB, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) dönemindeki kamudan ihraçlar ve 100'den gazetecilerin tutuklanması gibi uygulamalardan duyduğu kaygıyı sıklıkla dile getiriyor. AB makamları, OHAL uygulamalarıyla Türkiye'nin insan hakları ve özgürlükler alanında geri gittiğini savunuyor.

AB, Aralık ayındaki toplantısında Türkiye ile katılım müzakerelerinde yeni başlık açmama kararı aldı. Ancak başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere müzakerelerin durdurulması yönündeki çağrılar henüz AB Konseyi'nde karşılık bulmuş değil. Müzakerelerin durdurulması için AB liderlerinin oybirliği ile karar alması gerekiyor.

Bununla birlikte, Türkiye ile AB arasında önümüzdeki yıl başında başlatılması öngörülen Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesine yönelik görüşmelerle ilgili de ilerleme kaydedilemiyor. Avrupa Komisyonu, görüşmeler için AB Konseyi'nden yetkilendirme talep etti ancak bu talep henüz kabul edilmiş değil.

Almanya, Türkiye ile Gümrük Birliği görüşmelerinin başlamasına karşı çıkacağını açıklamıştı. AB içerisinde Gümrük Birliği sürecinde de siyasi kriter getirilmesi yönünde bazı öneriler yapılırken, Türkiye bunu kabul etmeyeceğini söylüyor.