Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi. Macron, "Trump'ın Suriye'den çekilme kararından derin üzüntü duyuyorum. Bir müttefik güvenilir olmalı" dedi.

Macron, Çad'da, mevkidaşı İdris Debi ile ortak basın toplantısında, Trump'ın, Avrupa'da rahatsızlık yaratan çekilme kararını değerlendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, bir soru üzerine, ülkesinin Suriye'ye askeri olarak müdahil olmaya devam edeceğini söyledi. "Ana gücünü Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu uluslararası koalisyonun Suriye'deki operasyonlarını tek destekçiyle yürüttüğünün unutulmaması gerektiğini" belirtti.

Paris'e saldıran teröristlere karşı savaşanların SDG, yani suriyeli kürtler olduğunu vurguladı. "Dolayısıyla herkesi bu konudaki sorumluluğunu üstlenmeye ve onlara borçlu olduğumuzu unutmamaya çağırıyorum" dedi.