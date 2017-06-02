Macron, Trump'a kendi sloganıyla seslendi: Gezegenimizi yeniden büyük yapalım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin iklim değişikliğine karşı bugüne kadar atılmış en ciddi adım olan Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararına tepki gösterdi. Trump’a Trump’ın sloganıyla seslenen Macron, “Gezegenimizi yeniden büyük yapalım”ifadelerini kullandı.

Macron, Trump'ın selefi Barack Obama döneminde imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan geri çekilme kararının ardından bir açıklama yaptı.

Macron'dan Trump'a hem İngilizce hem Fransızca yanıt

Trump'a karşı en sert tepkiyi gösteren isim olan Macron, Elysee Sarayı'nda hem Fransızca hem de İngilizce olarak yaptığı açıklamasında, Trump'ın kararına karşı mücadele mesajı verdi.

"Bu akşam ABD tüm dünyaya sırtını döndü fakat Fransa ABD'ye sırtını dönmeyecek. Fransa, Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan tüm ülkelere sorumluluklarının gereğini yerine getirmeleri ve baskılara boyun eğmemeleri çağrısı yapıyor" diyen Macron, Trump ile anlaşmadan çekilme kararını açıklamasından sonra bir telefon görüşmesi yaptığını da aktardı.

“Bir b planımız yok, zira başka bir dünya yok”

Macron, "Bu bizim çocuklarımızın geleceği değildir, bizim dünyamızın geleceği değildir" dedi ve Paris İklim Anlaşması'nın yeniden müzakere edilemeyeceğini dile getirdi. Macron, anlaşmanın imzalandığı zirvenin başkanlığını yapan dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un, "İklim konusunda bir B planımız yok zira başka bir Dünya da yok" sözünü tekrarladı.

İklim değişikliğinin çağın en büyük mücadelesi olduğuna vurgu yapan Macron, ABD'li bilim adamlarına kapılarının açık olduğunu ve onların çalışmalarını Fransa'da sürdürebileceğini sözlerine ekledi.

Bu arada Macron, Trump'ın kararına tepkisini, Trump'ın seçim sloganı üzerinden de gösterdi. Trump'ın 'Make America Great Again' (Amerika'yı yeniden güçlü yapalım) sloganını 'Make our planet great again' (Gezegenimizi yeniden büyük yapalım) diyerek dönüştürdü.

Paris, 'Trump'a inat' yeşile büründü

Paris Belediyesi'nin binası, Trump'ın kararına tepki olarak dün akşam yeşil renkte ışıklandırıldı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da Trump neye karar verirse versin, Paris'im iklim anlaşmasını uygulayacağı mesajını paylaştı.