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Koronavirüs

Macron: Restoranlar ve spor salonları 20 Ocak'tan itibaren yeniden açılabilir

24 Kasım 2020 22:34

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, "Tüm mağazalar 28 Kasım'dan itibaren kapılarını yeniden açabilirler. Koşullar el verirse, restoranlar ve spor salonları 20 Ocak'tan itibaren yeniden açılabilir" dedi. 

Sputnik'te yer alan habere göre, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulanan karantina tedbirlerinin hafifletileceğini duyuran Macron, aşılamayı risk grubundaki kişilerden başlayarak hızlı bir biçimde organize edeceklerini kaydetti.

Sokağa çıkma yasağı 

Macron'un açıklamalarına göre, 15 Aralık'tan itibaren akşam 9'dan sabah 7'ye kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

 

 

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