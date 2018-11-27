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Dünya

Macron: Geri adım atmayacağım

"Vatandaşlarımın isteklerini haydutlarınkiyle karıştırmıyorum"

27 Kasım 2018 16:57

T24 Haber Merkezi

Fransa Cumhubaşkanı Emmanuel Macron vatandaşlarının  akaryakıtta alınan yüksek vergilerden rahatsız olduğunu farkında olduğunu ancak "şiddete başvuranların" ona enerji politikaları konusunda geri adım attıramayacağını belirtti.

Macron yaptığı açıklamada " Vatandaşlarımın isteklerini haydutlarınkiyle karıştırmıyorum. Yıkım ve düzensizlik isteyenlere karşı geri adam atmayacağım" dedi. Macron ayrıca bazı protestocuların "kabul edilemeyecek derecede şiddete" sebep olduğunu belirtti.

Macron, pazar günü Twitter’dan yaptığı açıklamada polise teşekkür etmişti ve “Vatandaşları, gazetecileri ve politikacılara saldıran, onları tehdit edenlere yazıklar olsun” demişti.

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