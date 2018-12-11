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MACRON: EKONOMİK VE SOSYAL ACİLİYETLERE GÜÇLÜ TEDBİRLERLE YANIT VERECEĞİZ

Fransa (DHA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işçi ve işveren konfederasyonları liderleriyle görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti

11 Aralık 2018 02:19

Fransa (DHA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işçi ve işveren konfederasyonları liderleriyle görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti.

‘Sarı yelekliler’ protestolarına binaen \"sorumluluğumu kabul ediyorum\" diyen Macron, \"Ülkede derin ve haklı bir öfke var. Tarihi bir dönüm noktasındayız, bunu diyalogla çözeceğiz. Aday olduğum zaman söylediklerimi unutmuş değilim. Ekonomik ve sosyal aciliyetlere güçlü tedbirlerle yanıt vereceğiz; u dönüşleri ile değil, vergileri hızlı bir şekilde keserek, harcamalarımızı kontrol altına alarak\" diye konuştu.

Macron konuşmasını “Tek endişem sizsiniz. Tek savaşımız Fransa için.” Sözleri ile tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Macron’un konuşması

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