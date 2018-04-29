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BBC Türkçe

Macron: Dünya lideri olmak havalı bir şey değil, Erdoğan'la 10 günde bir konuşmak zorundayım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir dergiye verdiği mülakatta dünya lideri olmanın göründüğü kadar havalı olmadığını belirterek, bu sözlerine 10 günde bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme zorunluluğunu örnek verdi.

29 Nisan 2018 20:30

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir dünya lideri olmanın göründüğü kadar 'havalı' olmadığını söyledi. Macron, buna örnek olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık görüşmesi gerekmesini gösterdi.

Le Point dergisine bir mülakat veren Macron, "Bildiğiniz gibi, küresel sahneye çıkmak aslında o kadar da havalı bir şey değil" dedi.

Reuters'ta yer alan habere göre, dergi muhabirinin bu sözlerini açıklayıcı bir örnek vermesi istemesi üzerine ise Macron, "Erdoğan ile her 10 günde bir konuşması gereken benim" yanıtını verdi.

Macron ile Erdoğan son olarak 27 Ağustos'ta telefonda görüşmüştü. Bu görüşmede, Türkiye'de tutuklu bulunan bir Fransız gazetecinin durumu ele alınmıştı.

Macron'un yardımcılarından biri daha sonra bu sözlerin Erdoğan'a yönelik bir eleştiri yöneltme ya da dalga geçme niyeti taşımadığını söyledi.

Yardımcısı, "Sayın Erdoğan ile yapılan görüşmeler her zaman çok ciddiye alınır" dedi.

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