Macron'dan Arap ülkelerindeki çağrılarına yanıt: Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arap ülkelerinde Fransız mallarına yönelik yapılan boykot çağrıları üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkçe'nin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından Arapça açıklama yaparak “Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslamla ilgili açıklamalarının ardından Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yapıldı.

Yapılan çağrı üzerine ise Ürdün, Katar ve Kuveyt Fransız ürünlerini raflardan kaldırıp, Fransa’yı turizm acentelerinin seyahat listesinden çıkardı. Boykot çağrısı ve Fransa karşıtı eylemlerin ardından Macron, sosyal medya hesabından Arapça ve İngilizce paylaşımlarda bulundu.

Fransa Dışişleri: Boykot çağrıları temelsiz

​Fransa Dışişleri tarafından yapılan açıklamada ise, yapılan çağrıların temelsiz olduğu iddia edildi ve şu ifadelere yer verildi: "Yapılan boykot çağrıları temelsizdir ve radikal bir azınlık tarafından ülkemize yönelik kışkırtılan saldırılar gibi bir an önce durmalıdır."