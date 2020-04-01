Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükûmetin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gelir kaybı yaşayan vatandaşlar için aldığı tüm kararları paylaştı. Pek çok meslek grubuna değinen Macron, işveren ve çalışanların mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için yapılacakları, "Covid-19 nedeniyle yaşanan gelir kayıpları karşısında sizi koruma sözü verdim" sözleriyle paylaştı.
Macron, Twitter hesabından hükûmetin Koronavirüs salgınının çalışma hayatında yarattığı zararlara ilişkin aldığı kararları derledi. Macron, "Covid-19 nedeniyle yaşanan gelir kayıpları karşısında sizi koruma sözü verdim. İşte şöyle" diyerek madde madde kararları sıraladı.
Macron'un duyurduğu tedbir paketlerinden öne çıkanlar şöyle:
*En az 10 kişinin çalıştığı bir firmanız varsa ve işlerin durması ya da kapatma endişesi yaşıyorsanız;
- Çalışanlarınızın kısmi işsizlikten yararlanma hakkı var.
- Sosyal katılım payı ödemelerinizi, kiradan gelen dolaysız vergi ödemelerinizi ve su, elektrik, doğalgaz faturalarınızı ödemeyi askıya alabilirsiniz
- Hükûmetin 1500 Euro’luk yardımından faydalanabilirsiniz. Eğer çalışanlarınıza maaş ödemeye devam ediyorsanız başvurmanız durumunda 2000 Euro ek ödeme de yapılabilir
*Küçük işletmeci ya da bağımsız çalışansanız (sanatçı, tüccar, tesisatçı, mimar…) ve çalışmaya devam edemiyorsanız;
- Hükûmetin 1500 Euro’luk yardımından faydalanabilirsiniz.
- Sosyal katılım payı ödemelerinizi ve kiradan gelen dolaysız vergi ödemelerinizi, su, elektrik, doğalgaz faturalarınızı ödemeyi askıya alabilirsiniz
*Serbest meslek mensubuysanız (avukat, muhasebeci, çevirmen, psikolog…) ve karantina döneminde çalışamıyorsanız;
- -Varsa çalışanlarınız kısmi işsizlik hakkından faydalanabilir.
- Sosyal katılım payı ödemelerinizi ve kiradan gelen dolaysız vergi ödemelerinizi, su, elektrik, doğalgaz faturalarınızı ödemeyi askıya alabilirsiniz
- Hükûmetin 1500 Euro’luk yardımından faydalanabilirsiniz. Eğer çalışanlarınıza maaş ödemeye devam ediyorsanız başvurmanız durumunda 2000 Euro ek ödeme de yapılabilir
*İş arıyorsanız ve işsizlik maaşınız Mart ayının sonunda bitecekse;
- Salgın süresince talebiniz doğrultusunda aldığınız yardımı devam ettirebilirsiniz.
*Çocuğunuzun okulunun kapanması nedeniyle evde kalmanız gerekiyorsa ve evden çalışamayacak durumdaysanız;
- 1 ila 21 gün arasında kıdem şartı olmayan ve yenilebilir izin hakkından faydalanabilirsiniz.