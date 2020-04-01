Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükûmetin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gelir kaybı yaşayan vatandaşlar için aldığı tüm kararları paylaştı. Pek çok meslek grubuna değinen Macron, işveren ve çalışanların mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için yapılacakları, "Covid-19 nedeniyle yaşanan gelir kayıpları karşısında sizi koruma sözü verdim" sözleriyle paylaştı.

Macron, Twitter hesabından hükûmetin Koronavirüs salgınının çalışma hayatında yarattığı zararlara ilişkin aldığı kararları derledi. Macron, "Covid-19 nedeniyle yaşanan gelir kayıpları karşısında sizi koruma sözü verdim. İşte şöyle" diyerek madde madde kararları sıraladı.

Macron'un duyurduğu tedbir paketlerinden öne çıkanlar şöyle:

*En az 10 kişinin çalıştığı bir firmanız varsa ve işlerin durması ya da kapatma endişesi yaşıyorsanız;

Çalışanlarınızın kısmi işsizlikten yararlanma hakkı var. Sosyal katılım payı ödemelerinizi, kiradan gelen dolaysız vergi ödemelerinizi ve su, elektrik, doğalgaz faturalarınızı ödemeyi askıya alabilirsiniz Hükûmetin 1500 Euro’luk yardımından faydalanabilirsiniz. Eğer çalışanlarınıza maaş ödemeye devam ediyorsanız başvurmanız durumunda 2000 Euro ek ödeme de yapılabilir

*Küçük işletmeci ya da bağımsız çalışansanız (sanatçı, tüccar, tesisatçı, mimar…) ve çalışmaya devam edemiyorsanız;

Hükûmetin 1500 Euro’luk yardımından faydalanabilirsiniz. Sosyal katılım payı ödemelerinizi ve kiradan gelen dolaysız vergi ödemelerinizi, su, elektrik, doğalgaz faturalarınızı ödemeyi askıya alabilirsiniz

*Serbest meslek mensubuysanız (avukat, muhasebeci, çevirmen, psikolog…) ve karantina döneminde çalışamıyorsanız;

-Varsa çalışanlarınız kısmi işsizlik hakkından faydalanabilir. Sosyal katılım payı ödemelerinizi ve kiradan gelen dolaysız vergi ödemelerinizi, su, elektrik, doğalgaz faturalarınızı ödemeyi askıya alabilirsiniz Hükûmetin 1500 Euro’luk yardımından faydalanabilirsiniz. Eğer çalışanlarınıza maaş ödemeye devam ediyorsanız başvurmanız durumunda 2000 Euro ek ödeme de yapılabilir

*İş arıyorsanız ve işsizlik maaşınız Mart ayının sonunda bitecekse;

Salgın süresince talebiniz doğrultusunda aldığınız yardımı devam ettirebilirsiniz.

*Çocuğunuzun okulunun kapanması nedeniyle evde kalmanız gerekiyorsa ve evden çalışamayacak durumdaysanız;