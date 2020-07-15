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Koronavirüs

Macron: Birkaç hafta içinde kapalı alanlarda maske zorunlu olacak

Fransa'da bu zamana kadar maske zorunluluğu toplu taşıma ve sosyal mesafenin mümkün olmadığı alanları kapsıyordu

15 Temmuz 2020 15:17

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde mağazalar ve diğer kapalı halka açık alanlarda maske takmak zorunlu olacak. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bastille Günü'nde yaptığı konuşmada Covid-19 pandemisine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Macron, virüsün Fransa'da yayılma hızını önlemek için halka açık kapalı alanlarda ve mağazalarda maske takmanın zorunlu olacağını duyurdu. 

Covid-19 nedeniyle 30 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Fransa'da yayılma hızı yavaşlamış olsa da normalleşme süreciyle açılan restoran, barlar ve plajlar hâlâ risk oluşturuyor. Macron konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Virüsün yeniden geldiğine dair işaretler var. Bunu bilerek hazırlık yapmalıyız. Bu nedenle gelecek birkaç hafta içinde kapalı halka açık alanlarda maskenin zorunlu olması kuralı gelecek. Vatandaşlardan dışarıya çıktıklarında mümkün olduğu her an maske takmalarını istiyoruz" dedi. 

Fransa'da bu zamana kadar maske kuralı toplu taşıma ve sosyal mesafenin mümkün olmadığı kamusal alanları kapsıyordu. Mağazalarda ve tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu yoktu. 

Macron aynı zamanda Covid-19 testinin doktorlar istemeden de her vatandaş için erişilebilir olması için çalışacaklarını söyledi. 

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