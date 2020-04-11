Macron: Avrupa sınırları eylül ayına kadar kapalı tutabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ABD'de hızla yayılması ve Afrika'da yayılmaya başlaması nedeniyle, Avrupa ülkeleriyle sınırların eylül ayına kadar kapatılması olasılığı bulunduğunu ifade etti.

BFM TV kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un oldukça kötümser olduğunu belirterek, Avrupa ve dünyanın farklı bölgelerinde karantina ve salgın sürelerindeki farkın ülkeler arası serbest dolaşım konusunda endişeye neden olduğunu kaydetti.

Schengen'in dış sınırlarının artık kapalı olduğunu hatırlatan Macron, ABD'de salgının hızla yayılması ve Afrika'da yayılmaya başlaması nedeniyle, Avrupa ülkeleriyle sınırların eylül ayına kadar kapatılması olasılığı bulunduğunu ifade etti.

Fransa'nın nasıl bir karar alacağı Cumhurbaşkanı Macron'un 13 Nisan Pazartesi günü yapmayı planladığı ulusa sesleniş konuşmasında netlik kazanacağı belirtildi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle neredeyse tüm ülkeler yabancılara giriş ve çıkışları sınırlandırıldı. AB devlet ve hükümet başkanları, mart ayında Avrupa Birliği dışındaki ülke vatandaşlarının girişlerini durdurma kararı almıştı.