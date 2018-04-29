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BBC Türkçe

Macron ABD Kongresi'nde Trump'ın 'Önce Amerika' söylemini eleştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada Başkan Donald Trump'ın bazı politikalarını sert bir dille eleştirdi. Macron, yükselen milliyetçiliğin küresel refahı tehdit ettiği uyarısında bulundu, ABD'ye tecritçi politikalar

29 Nisan 2018 20:30

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada Başkan Donald Trump'ın bazı politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Emmanuel Macron, yükselen milliyetçiliğin küresel refahı tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Macron ABD'ye tecritçi politikalara yönelmemesi çağrısı yaptı.

Konuşmasında iklim değişikliği ve hava kirliliği ile mücadelenin önemine de değinen Macron, çeşitli endüstrileri korumanın söz konusu mücadeleye katılmamak için bir bahane olamayacağını söyledi.

ABD'nin sera gazı salımlarının kısıtlanmasını hedefleyen Paris İklim Anlaşması'na döneceğinden emin olduğunu belirten Macron, "Başka bir Dünya yok" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın konuşması Amerikan Temsilciler Meclisi'nin ve Senatosu'nun üyelerince zaman zaman ayakta alkışlandı.

Diğer ülkelerin liderleri nadiren Amerikan Kongresi'ne hitap ediyor.

Geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı seçilen 40 yaşındaki Macron 3 günlük resmi bir ziyaret için ABD'ye gitmiş, temasları sırasında İran ile yeni bir nükleer anlaşma imazalanmasını istediklerini açıklamıştı.

Macron'un diğer Avrupalı liderlerin çoğunun aksine Trump ile ikili ilişkilerinin iyi olduğu biliniyor.

"Önce Amerika" söylemini benimseyen ABD Başkanı Donald Trump ise geçmişte ricaret savaşlarının iyi olduğunu ve ülkesinin bu savaşları rahatlıkla kazandığını söylemişti.

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Trump geçen yıl da ABD'yi, yine ülkesi için adil olmadığını gerekçe göstererek Paris İklim Anlaşması'ndan çekmişti.

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